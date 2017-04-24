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Во время пожароопасного сезона в области создадут 468 мобильных групп пожаротушения В Самарской области ожидается потепление На Воронежских озерах прошел Экологический субботник Нерестовый запрет в Самарской области в 2017 году начнется 1 мая На территории природного памятника незаконно вырубили 28 дубов

Экология Общество

Во время пожароопасного сезона в области создадут 468 мобильных групп пожаротушения

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 апреля, в Самарской области прошли учения по организации взаимодействия сил и средств при тушении лесных пожаров. В рамках учений состоялось расширенное совещание, на котором подвели итоги прошлого года и поставили задачи на пожароопасный период 2017 года.

По данным метеонаблюдения, весна и лето в Самарской области прогнозируются засушливыми, с повышенным температурным режимом.

На выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов направят 48 млн рублей.

Во время пожароопасного сезона в Самарской области создадут 468 мобильных групп пожаротушения общей численностью 2691 человек. В их распоряжении 212 пожарных автомобилей, 25 малых лесопожарных комплексов, 262 единицы тракторной техники, 34 бульдозера, 135 единиц различной автомобильной, водной техники, 729 единиц противопожарного оборудования (мотопомпы, воздуходувки, бензопилы, аппараты зажигательные).

"Лесные пожары являются основной причиной повреждения и гибели лесов на значительных площадях, — отметил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов. — Около 80% лесных пожаров возникает по вине человека. В этой связи всем службам, обеспечивающим пожарную безопасность, контролирующим соблюдение природоохранного законодательства, необходимо максимально сконцентрировать свое внимание на своевременном реагировании по всем фактам возгораний, принимать меры не только к тушению природных, лесных пожаров, но и к выявлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности. Для реализации этой задачи необходимо обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие министерства лесного хозяйства с территориальными подразделениями МВД России, МЧС России, главами муниципальных образований и иными заинтересованными структурами".

Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

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Эколог
Инженер
Маркетолог
Риск-менеджер
Специалист по добыче труднодоступной нефти
Эксперт по альтернативной энергетике
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Последние комментарии

Владимир Федорович Г 09 февраля 2017 23:01 В Самарской области подвели итоги работы лесного хозяйства за 2016 год

Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !

Александр Денежкин 29 июня 2016 17:53 Запрет на рыбалку в Самарской области могут продлить до конца июня

Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков

Андрей Еговитин 05 июня 2016 07:24 Запрет на рыбалку в Самарской области могут продлить до конца июня

Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!

Dmitry Lakotsenin 02 сентября 2015 21:04 В районе стрелки рек Волга и Сок незаконно перегружают песок

Заметьте, не первый год!

Павел Торшин 17 июля 2015 04:09 Из Бузулукского бора до 2016 г. уберут все аварийные нефтяные скважины

Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"

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