Во время пожароопасного сезона в области создадут 468 мобильных групп пожаротушения

В пятницу, 21 апреля, в Самарской области прошли учения по организации взаимодействия сил и средств при тушении лесных пожаров. В рамках учений состоялось расширенное совещание, на котором подвели итоги прошлого года и поставили задачи на пожароопасный период 2017 года.

По данным метеонаблюдения, весна и лето в Самарской области прогнозируются засушливыми, с повышенным температурным режимом.

На выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов направят 48 млн рублей.

Во время пожароопасного сезона в Самарской области создадут 468 мобильных групп пожаротушения общей численностью 2691 человек. В их распоряжении 212 пожарных автомобилей, 25 малых лесопожарных комплексов, 262 единицы тракторной техники, 34 бульдозера, 135 единиц различной автомобильной, водной техники, 729 единиц противопожарного оборудования (мотопомпы, воздуходувки, бензопилы, аппараты зажигательные).

"Лесные пожары являются основной причиной повреждения и гибели лесов на значительных площадях, — отметил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов. — Около 80% лесных пожаров возникает по вине человека. В этой связи всем службам, обеспечивающим пожарную безопасность, контролирующим соблюдение природоохранного законодательства, необходимо максимально сконцентрировать свое внимание на своевременном реагировании по всем фактам возгораний, принимать меры не только к тушению природных, лесных пожаров, но и к выявлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности. Для реализации этой задачи необходимо обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие министерства лесного хозяйства с территориальными подразделениями МВД России, МЧС России, главами муниципальных образований и иными заинтересованными структурами".