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Животноводство АПК и пищепром

"Трансфер-Волга" специализируется на сервисе молочного животноводства

ТОЛЬЯТТИ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Трансфер-Волга" предлагает компьютеризированные системы для автоматизации современных молочных ферм, помогающие предприятиям повышать прибыльность на 30-40%.

Молочное производство, приносящее стабильный доход, — реальность. Рентабельность в данной сфере, как и в любом производстве, опирается на точность расчетов и грамотное управление. Однако требования к качеству, быстро растущие издержки на производстве молока и зависимость цен продукции от глобальных рыночных условий заставляют производителей увеличивать объемы производства и оптимизировать бизнес. С помощью каких инструментов?

Хорошим решением является компьютерная система управления стадом Afimilk. Разработка имеет ряд особенностей и преимуществ. Например, модульная конструкция, благодаря которой систему можно подготовить в соответствии с индивидуальными нуждами каждого животноводческого комплекса легко изменить в будущем при расширении или изменении производства. Afimilk интегрирует все датчики, собирающие информацию о производстве, производительности и эффективности, и высылает ее в программу AfiFarm. Данные анализируются, и на их основе происходит необходимая коррекция. Программа дает информацию о состоянии здоровья, плодовитости и других параметрах в реальном времени. Прослеживаются и оцениваются данные для "особых случаев", что позволяет менеджеру принимать обоснованные решения и путем контроля увеличивать прибыль.

Системы и оборудование фирмы хорошо зарекомендовали себя во всем мире. На сегодня Afimilk установила более 1600 компьютеризованных систем управления, 110 000 молокомеров и более миллиона идентификационных датчиков в более чем 50-ти странах на пяти континентах. Имеет Afimilk и своего представителя в Самарской области. ООО "Трансфер-Волга" предлагает местным животноводам установку и сервисное обслуживание системы Afimilk.

Спектр техники, поставляемой ООО "Трансфер-Волга", чрезвычайно широк. Сельхозпроизводители могут найти здесь доильное оборудование, компьютеризированные системы управления стадом, охладители для молока, смесители, кормораздатчики и многое другое. Высокотехнологичное оборудование от компании Трансфэр разработано с учетом всех потребностей современного животноводческого комплекса.

Занимается "Трансфер-Волга" и поставкой оборудования для пищевой промышленности: сепараторов, пастеризаторов, бактофуг, гомогенизаторов, а также для обеспечения процессов стерилизации, пастеризации и варки под вакуумом в автоклавах, маслодельном оборудовании, системах дозирования.

Готова помочь компания и в части упаковочного оборудования. Термоформовочные стаканчики для десертов, йогуртов и сметаны; розлив молока, йогуртов, кетчупов и соусов в бутылку ПЭНД; упаковку молочных продуктов в пюр-пак; разнообразные варианты групповой упаковки — вот далеко не полный список предлагаемых вариантов.

Удивит клиентов и ассортимент насосного оборудования и компонентов, который сможет удовлетворить потребности практических всех предприятий пищевой, химической и фармацевтической промышленности.

Но самое главное преимущество ООО "Трансфер-Волга" — сервисное обслуживание предлагаемой техники. Все сервисные инженеры проходят стажировку и обучение на заводах-изготовителях оборудования, повышая свою квалификацию. Специалисты компании берут на себя шеф-монтаж, монтаж, пусконаладочные работы, обучение, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Отдел сервиса обеспечивает поставку запчастей качественно и в срок. Многие позиции запчастей всегда в наличии на собственном складе компании.

Адрес: 445000, Россия, Самарская обл.
г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 33 склад 101
Телефон: (8482) 39-25-26 Факс: (8482) 39-25-26 E-mail: azv@transfaire.ru
Сайт: http://www.transfaire.ru

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Последние комментарии

Валентина Максимова 17 марта 2017 18:45 В Красноярском районе открылся первый снабженческо-производственный кооператив

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Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.

Александр Петров 05 февраля 2015 14:24 Фермер из Богатовского района занялся разведением овец

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