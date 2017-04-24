"Трансфер-Волга" специализируется на сервисе молочного животноводства

ООО "Трансфер-Волга" предлагает компьютеризированные системы для автоматизации современных молочных ферм, помогающие предприятиям повышать прибыльность на 30-40%.

Молочное производство, приносящее стабильный доход, — реальность. Рентабельность в данной сфере, как и в любом производстве, опирается на точность расчетов и грамотное управление. Однако требования к качеству, быстро растущие издержки на производстве молока и зависимость цен продукции от глобальных рыночных условий заставляют производителей увеличивать объемы производства и оптимизировать бизнес. С помощью каких инструментов?

Хорошим решением является компьютерная система управления стадом Afimilk. Разработка имеет ряд особенностей и преимуществ. Например, модульная конструкция, благодаря которой систему можно подготовить в соответствии с индивидуальными нуждами каждого животноводческого комплекса легко изменить в будущем при расширении или изменении производства. Afimilk интегрирует все датчики, собирающие информацию о производстве, производительности и эффективности, и высылает ее в программу AfiFarm. Данные анализируются, и на их основе происходит необходимая коррекция. Программа дает информацию о состоянии здоровья, плодовитости и других параметрах в реальном времени. Прослеживаются и оцениваются данные для "особых случаев", что позволяет менеджеру принимать обоснованные решения и путем контроля увеличивать прибыль.

Системы и оборудование фирмы хорошо зарекомендовали себя во всем мире. На сегодня Afimilk установила более 1600 компьютеризованных систем управления, 110 000 молокомеров и более миллиона идентификационных датчиков в более чем 50-ти странах на пяти континентах. Имеет Afimilk и своего представителя в Самарской области. ООО "Трансфер-Волга" предлагает местным животноводам установку и сервисное обслуживание системы Afimilk.

Спектр техники, поставляемой ООО "Трансфер-Волга", чрезвычайно широк. Сельхозпроизводители могут найти здесь доильное оборудование, компьютеризированные системы управления стадом, охладители для молока, смесители, кормораздатчики и многое другое. Высокотехнологичное оборудование от компании Трансфэр разработано с учетом всех потребностей современного животноводческого комплекса.

Занимается "Трансфер-Волга" и поставкой оборудования для пищевой промышленности: сепараторов, пастеризаторов, бактофуг, гомогенизаторов, а также для обеспечения процессов стерилизации, пастеризации и варки под вакуумом в автоклавах, маслодельном оборудовании, системах дозирования.

Готова помочь компания и в части упаковочного оборудования. Термоформовочные стаканчики для десертов, йогуртов и сметаны; розлив молока, йогуртов, кетчупов и соусов в бутылку ПЭНД; упаковку молочных продуктов в пюр-пак; разнообразные варианты групповой упаковки — вот далеко не полный список предлагаемых вариантов.

Удивит клиентов и ассортимент насосного оборудования и компонентов, который сможет удовлетворить потребности практических всех предприятий пищевой, химической и фармацевтической промышленности.

Но самое главное преимущество ООО "Трансфер-Волга" — сервисное обслуживание предлагаемой техники. Все сервисные инженеры проходят стажировку и обучение на заводах-изготовителях оборудования, повышая свою квалификацию. Специалисты компании берут на себя шеф-монтаж, монтаж, пусконаладочные работы, обучение, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Отдел сервиса обеспечивает поставку запчастей качественно и в срок. Многие позиции запчастей всегда в наличии на собственном складе компании.

Адрес: 445000, Россия, Самарская обл.

г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 33 склад 101

Телефон: (8482) 39-25-26 Факс: (8482) 39-25-26 E-mail: azv@transfaire.ru

Сайт: http://www.transfaire.ru