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ИТ Транспорт и связь

Умные устройства от Life Control можно приобрести по всей России

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Начиная с апреля 2017 года умные устройства от Life Control можно приобрести по всей стране. Компания открывает продажи в салонах "МегаФона", расположенных в 46 крупнейших городах России.

"Пилотный запуск Life Control состоялся в декабре 2016 года в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На протяжении нескольких месяцев мы собирали отзывы клиентов. В результате значительно изменились алгоритмы работы некоторых устройств, а логика управления приборами стала проще и понятнее. Наша система постоянно улучшается, появляются новые функции, многие из которых подсказаны пользователями", — говорит Сергей Соболев, руководитель по развитию IoT проектов MegaLabs.

Управление системой осуществляется через портал Lifecontrol.ru, а также через мобильное приложение, установленное на смартфоне или планшете. Пользователь дистанционно управляет системой, самостоятельно задаёт параметры работы устройств, а также сценарии их совместной работы. Информация о важных событиях в режиме реального времени поступает к владельцу в виде push-уведомлений или сообщений электронной почты.

"МегаФон первым из операторов представил комплексную систему "умного дома", которую отличает широкий функционал и невысокая цена. Начальный этап реализации проекта и сбора обратной связи первых пользователей завершен, и я с радостью хочу предложить всем жителям нашей страны воспользоваться новыми возможностями, которые предоставляет Life Control", — говорит Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнёрствам "МегаФона".

Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

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Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 11:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 16:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 09:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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