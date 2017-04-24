Умные устройства от Life Control можно приобрести по всей России

Начиная с апреля 2017 года умные устройства от Life Control можно приобрести по всей стране. Компания открывает продажи в салонах "МегаФона", расположенных в 46 крупнейших городах России.
"Пилотный запуск Life Control состоялся в декабре 2016 года в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На протяжении нескольких месяцев мы собирали отзывы клиентов. В результате значительно изменились алгоритмы работы некоторых устройств, а логика управления приборами стала проще и понятнее. Наша система постоянно улучшается, появляются новые функции, многие из которых подсказаны пользователями", — говорит Сергей Соболев, руководитель по развитию IoT проектов MegaLabs.
Управление системой осуществляется через портал Lifecontrol.ru, а также через мобильное приложение, установленное на смартфоне или планшете. Пользователь дистанционно управляет системой, самостоятельно задаёт параметры работы устройств, а также сценарии их совместной работы. Информация о важных событиях в режиме реального времени поступает к владельцу в виде push-уведомлений или сообщений электронной почты.
"МегаФон первым из операторов представил комплексную систему "умного дома", которую отличает широкий функционал и невысокая цена. Начальный этап реализации проекта и сбора обратной связи первых пользователей завершен, и я с радостью хочу предложить всем жителям нашей страны воспользоваться новыми возможностями, которые предоставляет Life Control", — говорит Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнёрствам "МегаФона".
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???