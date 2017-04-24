На покупку 78 квартир для переселенцев в Жигулевске выделят 139,3 млн рублей

20 апреля администрация Жигулевска объявила два аукциона по приобретению квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе, сообщается на сайте госзакупок.
Так, 57 квартир общей площадью не менее 2,9 тыс. кв. м планируется приобрести за 99,1 млн рублей. Победившая компания обязуется предоставить квартиры не позднее 1 июля 2017 года.
Еще 40,2 млн рублей выделяют на покупку 21 квартиры общей площадью не менее 1,2 тыс кв. м. Их победитель должен будет передать до 22 июня 2017 года.
Средства выделяют из бюджета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, области и города.
Прием заявок на оба аукциона завершится 10 мая, а итоги подведут 15 мая.
Последние комментарии
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
Интересно, а аспект историко-культурного наследия проверен на сей территории? Вроде как погребения недалеко археологи находили.
Надеюсь с обременением)
А Волга она одна.