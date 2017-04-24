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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

На покупку 78 квартир для переселенцев в Жигулевске выделят 139,3 млн рублей

ЖИГУЛЕВСК. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 апреля администрация Жигулевска объявила два аукциона по приобретению квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе, сообщается на сайте госзакупок.

Так, 57 квартир общей площадью не менее 2,9 тыс. кв. м планируется приобрести за 99,1 млн рублей. Победившая компания обязуется предоставить квартиры не позднее 1 июля 2017 года.

Еще 40,2 млн рублей выделяют на покупку 21 квартиры общей площадью не менее 1,2 тыс кв. м. Их победитель должен будет передать до 22 июня 2017 года.

Средства выделяют из бюджета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, области и города.

Прием заявок на оба аукциона завершится 10 мая, а итоги подведут 15 мая.

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