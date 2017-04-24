На ремонт дорог и тротуаров шести микрорайонов в Челно-Вершинах потратят 19,5 млн рублей

Администрация сельского поселения Челно-Вершины объявила аукцион по поиску подрядчика, который отремонтирует дороги и тротуары в шести микрорайонах и по одной улице, сообщается на сайте госзакупок.
Подрядчик должен будет привести в порядок автодороги и тротуары в 1-м, 2-м и 3-м микрорайонах,
в Заводском микрорайоне, микрорайоне СХТ и по ул. Центральной, №№ 28 и 30 в Челно-Вершинах в течение 130 дней после подписания договора. На это из областного и местного бюджетов выделят 19,5 млн рублей.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 11 мая, а итоги подведут 15 мая.
Последние комментарии
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...