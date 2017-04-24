На овощной базе в Самаре полицейские задержали 10 иностранцев-нелегалов

В Самаре 20 апреля в рамках оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере миграции, полиция организовала проверку на плодово-овощной базе в Кировском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ ВД РФ по Самарской области.
Ранее в соцсетях по поводу полицейской операции сообщалось, что проводилась она около полудня на базе, которая известная в Самаре как Овощная база № 3. Один из очевидцев писал, что среди подвергнутых проверке людей, много граждан России, среди которых были и обычные покупатели.
"Поступают сигналы о том, что у всех отобрали паспорта и везут в отдел полиции", — делился информацией очевидец.
Тем временем в пресс-службе областного главка уточнили, что полицейские проверили 109 уроженцев соседних республик. Их личности установили и проверили по информационной базе "Розыск".
В областном главке отметили, что в отношении 10 задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях: девять — по ст. 18.10 КоАП РФ "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ" и один — по ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства въезда в РФ либо режима пребывания в России".
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А ты прямо много знаешь Аленушка....