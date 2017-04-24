Под Самарой, попав под грузовой поезд, погиб житель Отрадного

В субботу, 22 апреля, в 17:00, на 1192 км КбшЖД в районе станции Новоотрадная грузовой поезд сбил 40-летнего жителя Отрадного, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник куйбышевского транспортного прокурора Валентин Ананьев.

По предварительным данным, мужчина погиб при переходе железнодорожных путей в неустановленном месте. Сейчас отдел дознания транспортной полиции по факту случившегося ведет проверку, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.