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Tele2 поддержит благотворительный утиный заплыв

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 выступит партнером благотворительного заплыва резиновых утят, организованного фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам". Собранные на мероприятии средства будут переданы организациям, работающим с детьми.

Четвертый благотворительный утиный фестиваль пройдет в Воронцовском парке в Москве 27 мая 2017 года. В этот день несколько тысяч желтых резиновых уточек будут выпущены в центральный пруд парка и с помощью брандспойта поплывут к финишу по специально огороженному маршруту.

Цель благотворительного утиного заплыва − собрать средства в фонд поддержки детских социальных программ и привлечь внимание к инициативам социальных предпринимателей России. Участником фестиваля может стать житель любого города — для этого необходимо стать владельцем хотя бы одной резиновой уточки и зарегистрировать ее на сайте duckrace.ru. Приобрести желтых "спортсменов" также можно будет у организаторов в день проведения мероприятия.

Все зарегистрированные резиновые утята поборются за победу в гонке, а владельцы двух пловцов, которые первыми доберутся до финиша, и хозяин последней уточки получат призы Tele2: смартфон Samsung Galaxy A3, две SIM-карты с красивыми парными номерами и балансом в размере 1000 рублей.

Утиный заплыв — распространенное благотворительное мероприятие, которое проводится во многих странах мира. В России он был впервые организован в 2013 году фондом "Навстречу переменам", и с тех пор акция проходит ежегодно. В 2016 году в заплыве участвовало 3 000 утят. Все собранные средства были перечислены в фонд поддержки некоммерческих организаций, работающих для улучшения жизни детей и подростков и защиты их интересов.

В число организаций, которые поддержит фонд "Навстречу переменам", в этом году входят:

  • Московский инклюзивный театр "Взаимодействие", в котором задействованы актеры с синдромом Дауна. Театр не только позволяет подросткам получить профессиональную сценическую подготовку, но и меняет отношение общества к особенным детям и взрослым, раскрывая способности и личные качества актеров;
  • Уральский проект по созданию специальных велосипедов для детей с поражениями опорно-двигательного аппарата. Такие велосипеды помогают детям передвигаться практически без посторонней помощи, а также являются полноценным средством реабилитации и социализации;
  • Сибирский проект по изготовлению приборов для улучшения качества жизни слепых и слабовидящих детей. Приспособления помогают социализироваться детям, которые "скованы" своим недугом и стесняются использовать белую трость.

Во время проведения утиного фестиваля гости смогут лично познакомиться с авторами этих проектов и узнать подробнее о работе, направленной на улучшение жизни детей.

Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

Психолог
Эколог
Инженер
Маркетолог
Риск-менеджер
Специалист по добыче труднодоступной нефти
Эксперт по альтернативной энергетике
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