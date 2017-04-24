С "Чистым полем" доступен высокий урожай

Специалисты компании "Чистое поле" предлагают комплексный подход к ведению агробизнеса и сопровождают клиента от начала посевной до конца уборки. Компания специализируется на поставке средств защиты растений, минеральных удобрений, сельхозтехники и запасных частей.
Ни для кого не секрет, что в сельском хозяйстве сегодня существует дефицит квалифицированных кадров. В растениеводстве остро не хватает агрономов, технологов. Поэтому аутсорсинговая услуга востребована как никогда.
Специалисты компании "Чистое поле" оказывают услуги по сопровождению агробизнеса уже 13 лет. Сегодня организация обслуживает более 80% производителей картофеля и овощей, больше половины хозяйств, специализирующихся на выращивании зерновых и технических культур. Многолетний опыт работ, профессионализм и ориентированность на клиента позволяет компании успешно развиваться на аграрном рынке продукции.
Широкий спектр услуг предоставляет и широкие возможности для клиента. В компании могут предложить комплексную программу развития растениеводческого хозяйства.
Обработка предпосевного семенного материала, помощь в подборе удобрений и рекомендации по их применению — традиционное начало сотрудничества. Чтобы рекомендовать идеально сбалансированный состав удобрений, специалисты "Чистого поля" помогают аграриям делать агрохимический анализ почвы. Кроме готовых препаратов фирма предлагает и так называемые баковые смеси — "умные" миксы из инсектицидов, фунгицидов и гербицидов, решающие сразу несколько проблем поля.
Компания "Чистое поле" тесно работает с сельскохозяйственной академией Самарской области, привлекает преподавателей, профессоров к нуждам сельского хозяйства для разработки программ для крупных хозяйств губернии.
Однако для высокого урожая хорошей обработки почвы и тщательного отбора сортовых семян не достаточно. Важно еще и правильно ухаживать за посевами и соблюдать сроки уборки. В этих вопросах тоже можно рассчитывать на помощь компании.
В ассортименте есть предложения на любой спрос, в зависимости от потребностей и цены. Самарским растениеводам доступна продукция как именитых импортных производителей средств защиты растений — "Байер", "Басф", "Сингента", "Дюпон Наука и Технологии", так и продукция российских компаний.
Сможет помочь компания и с приобретением сельскохозяйственной техники и запасных частей для нее. В наличии и под заказ широкий спектр технических средств отечественного и иностранного производства. Компания является официальным дистрибьютором Quivogne и ОАО "Рубцовский завод запасных частей".
OОО "Чистое Поле", Самара, Новокуйбышевское шоссе, 104
+7 (846) 205-00-78
+7 (846) 330-12-29
+7 (846) 205-00-55
E-mail: info@na-pole.ru
Последние комментарии
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член
Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.