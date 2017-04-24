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ВТБ24 выплатит в Самаре вкладчикам "Росэнергобанка" более 400 млн рублей

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ24, действующий от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в качестве банка-агента, 24 апреля 2017 г. начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Росэнергобанка". Об этом сообщила пресс-служба ВТБ24.

Банк осуществляет выплату возмещения по вкладам (счетам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности. Ожидается, что в ВТБ24 могут обратиться около 21,6 тыс. вкладчиков "Росэнергобанка", а общий объем выплат составит 16,8 млрд рублей. В Самаре сумма выплат составит 406 млн рублей.

ВТБ24 выплачивает страховое возмещение в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Архангельск, Уфа, Самара, Воронеж, Саратов, Новороссийск, Краснодар, Казань, Ярославль, Пермь, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Сочи, пгт. Красная Поляна.

Банк обращает внимание на то, что страховое возмещение выплачивается вкладчикам, чьи фамилии начинаются с А-Л. Исключение составляет пгт. Красная Поляна: в данном населенном пункте возмещение выплачивается всем клиентам (независимо от первой буквы фамилии) только по вкладам, открытым для осуществления предпринимательской деятельности.

Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей.

По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций у "Росэнергобанка" — 10 апреля 2017 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчете страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов). При этом погашения встречных требований не происходит.

Уточнить отделения ВТБ24, в которых производятся выплаты, можно на официальном сайте банка в разделе "Выплаты вкладчикам по решению АСВ". Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить:

  • по телефону 8 800 505 24 24 (звонок по России бесплатный);
  • по адресу info@vtb24.ru.

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