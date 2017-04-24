Владельцев участков вблизи лесов обязали самостоятельно готовиться к сезону пожаров

С 15 апреля по 30 сентября в Самарской области был введен особый противопожарный режим.

Особенностью сезона-2017 стали вступившие в силу с 1 марта 2017 г. новые требования к пожарной безопасности. Теперь с самого схода снега весной и до того, как он ляжет вновь осенью, все физические и юридические лица, у которых есть участки возле лесных массивов, должны либо очистить свои земли от валежника и прошлогодней листвы с мусором на полосе не менее 10 м от леса, либо проложить минерализованную полосу шириной не менее полуметра. Нарушителям грозят штрафы до полумиллиона рублей.

"В Самарской области почти во всех районах есть населенные пункты возле лесных массивов. Их главам нужно серьезно подготовиться к пожароопасному сезону, — отметил зампредседателя правительства Самарской области — руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов. — Нужно, чтобы в зоне доступности была вода и гидранты в рабочем состоянии. Важно следить за опашкой населенных пунктов, не позволять жечь мусор, выкосить обочины дорог, организовать добровольную пожарную охрану на местах, выделить им хотя бы минимум техники".

По словам министра лесного хозяйства Самарской области Александра Ларионова, в 2016 г. ущерб от пожаров оценили в 836 тыс. руб., в том числе 778 тыс. руб. — это собственно затраты на пожаротушение. Эти данные власти теперь передают полиции и прокуратуре, чтобы затраты можно было взыскать с тех, кто стал виновником возгорания. Проблема только в том, чтобы найти этих людей.

"По результатам проверок возгораний сухой травы к административной ответственности в 2016 г. привлекли 43 гражданина и девять должностных лиц, — сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. — В 2017 г. лесные пожары могут угрожать 51 населенному пункту, 47 дачным поселкам, 33 детским лагерям и 84 объектам экономики. Для снижения рисков возникновения ЧС весной и летом планируется провести реконструкцию 15 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, а также расчистить уже имеющиеся и проложить новые просеки и минерализованные полосы, обновить шлагбаумы для ограничения пребывания граждан в лесах".

В особо охраняемых природных территориях федерального значения, то есть в национальных парках Самарской области в ближайшие полтора года планируют установить две большие антенны для раннего выявления пожаров. По словам директора Жигулевского государственного природного биосферного заповедника им. Спрыгина Юрия Краснобаева, такие антенны появятся по всей России от Калининграда до Дальнего Востока.

На остальной территории Самарской области за лесным фондом следят с помощью системы видеонаблюдения, которая позволяет обнаружить пожар в самом начале.

"Эту систему нужно развивать, она доказала свою эффективность, — подытожил Юрий Иванов. — Плюс у нас есть авиация с водосливной техникой, которая поможет сбить верховой пожар. Но нельзя забывать про "низы": без наземных сил и опытных сотрудников техника бессильна. Хочу напомнить: руководить тушением пожара должен один человек, причем из числа работников лесного хозяйства, который ориентируется на местности и знает ее особенности".

Куда звонить, если вы увидели пожар:

8-800-100-94-00 — единый федеральный номер лесного хозяйства

8-846-231-00-63, 8-937-645-27-28 — диспетчерская служба.