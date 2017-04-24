В общегородском субботнике приняли участие более 86 тыс. человек

В понедельник, 24 апреля, на оперативном совещании у главы города подвели итоги общегородского субботника.

Как сообщил руководитель самарского департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов, участие в акции приняло 86574 человека, что на 3 с лишним тысячи больше результатов 2016 года.

К усилиям горожан присоединилось 773 единицы техники. В результате было убрано 4,25 млн кв. м территории, вывезено 1408 куб. м мусора. Коновалов подчеркнул, что работа не заканчивается: до конца месячника осталось еще неделя. Пока план по убранной территории выполнен на 85%, по вывезенному мусору 59,4%.

Не обошлось и без накладок. В ходе субботника жители наполнили мусором порядка 5 тыс. мешков, сформировали 221 мусорную кучу. Проблема в том, что некоторые из куч не вывезены до сих пор.

"На вывозку было привлечено дополнительно 394 машины, большинство из которых сделало по одной ходке. Это ставит вопрос об эффективности использования техники", — констатировал первый заместитель главы города Владимир Василенко.

Больше всего "отличились" Октябрьский, Советский и Промышленный район. В них мусор не вывезли по 35, 37 и 54 адресам соответственно. Главы районов пообещали немедленно закончить уборку. "На субботу мы вывезли практически все, что было убрано. В воскресенье УК и подрядные организации продолжили уборку, начиная 6 утра. В среднем машины делают по три ходки. Ситуация некритичная", — отчиталась глава Октябрьского района Алла Волчкова.

"Для кого-то ситуация не критична. Но мы подняли на этот субботник огромное количество людей, несмотря на ненастье. А сами не можем сделать единственное, что от нас требуется — вывезти мусор", — возразил глава города. Он поручил навести порядок на улицах в течение дня, а против тех, кто не справится, обещал принять жесткие меры.