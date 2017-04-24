В общегородском субботнике приняли участие более 86 тыс. человек

В понедельник, 24 апреля, на оперативном совещании у главы города подвели итоги общегородского субботника.
Как сообщил руководитель самарского департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов, участие в акции приняло 86574 человека, что на 3 с лишним тысячи больше результатов 2016 года.
К усилиям горожан присоединилось 773 единицы техники. В результате было убрано 4,25 млн кв. м территории, вывезено 1408 куб. м мусора. Коновалов подчеркнул, что работа не заканчивается: до конца месячника осталось еще неделя. Пока план по убранной территории выполнен на 85%, по вывезенному мусору 59,4%.
Не обошлось и без накладок. В ходе субботника жители наполнили мусором порядка 5 тыс. мешков, сформировали 221 мусорную кучу. Проблема в том, что некоторые из куч не вывезены до сих пор.
"На вывозку было привлечено дополнительно 394 машины, большинство из которых сделало по одной ходке. Это ставит вопрос об эффективности использования техники", — констатировал первый заместитель главы города Владимир Василенко.
Больше всего "отличились" Октябрьский, Советский и Промышленный район. В них мусор не вывезли по 35, 37 и 54 адресам соответственно. Главы районов пообещали немедленно закончить уборку. "На субботу мы вывезли практически все, что было убрано. В воскресенье УК и подрядные организации продолжили уборку, начиная 6 утра. В среднем машины делают по три ходки. Ситуация некритичная", — отчиталась глава Октябрьского района Алла Волчкова.
"Для кого-то ситуация не критична. Но мы подняли на этот субботник огромное количество людей, несмотря на ненастье. А сами не можем сделать единственное, что от нас требуется — вывезти мусор", — возразил глава города. Он поручил навести порядок на улицах в течение дня, а против тех, кто не справится, обещал принять жесткие меры.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(