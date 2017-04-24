В ВККС поступила жалоба на председателя Самарского облсуда Любовь Дроздову

В пятницу, 21 апреля, в Высшую квалификационную коллегию судей поступила жалоба самарского правозащитника Александра Терещенко, которому накануне было отказано в удовлетворении ходатайства об устранении нарушения равенства сторон в судопроизводстве.

Заявитель просит провести проверку в отношении председателя Самарского областного суда Любови Дроздовой по факту нарушения ст. 9 ст. 10 Кодекса этики судьи, выразившееся в отправлении правосудия за одним столом с прокурором.

"Отправляя правосудие в Президиуме Самарского областного суда 20 апреля 2017 г. по делу № 44у-98/2017, председатель суда Дроздова, она же председательствующий, сидит за одним столом с представителем Прокуратуры Самарской области прокурором Шестерниным, — пишет Терещенко, — более того, прокурор сидит между судьями — членами Президиума Самарского областного суда, в то время как место адвокатов находится у выхода на удалении от судей".

По мнению правозащитника, Любовь Дроздова не только нарушает Кодекс этики судьи, но и подрывает авторитет и доверие к судебной власти.