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Федеральная власть Власть и политика

В ВККС поступила жалоба на председателя Самарского облсуда Любовь Дроздову

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 апреля, в Высшую квалификационную коллегию судей поступила жалоба самарского правозащитника Александра Терещенко, которому накануне было отказано в удовлетворении ходатайства об устранении нарушения равенства сторон в судопроизводстве.

Заявитель просит провести проверку в отношении председателя Самарского областного суда Любови Дроздовой по факту нарушения ст. 9 ст. 10 Кодекса этики судьи, выразившееся в отправлении правосудия за одним столом с прокурором.

"Отправляя правосудие в Президиуме Самарского областного суда 20 апреля 2017 г. по делу № 44у-98/2017, председатель суда Дроздова, она же председательствующий, сидит за одним столом с представителем Прокуратуры Самарской области прокурором Шестерниным, — пишет Терещенко, — более того, прокурор сидит между судьями — членами Президиума Самарского областного суда, в то время как место адвокатов находится у выхода на удалении от судей".

По мнению правозащитника, Любовь Дроздова не только нарушает Кодекс этики судьи, но и подрывает авторитет и доверие к судебной власти.

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