Самарцу вынесли приговор за возбуждение ненависти к некоторым национальностям

В Самаре 23-летний Евгений Глотов стал фигурантом уголовного дела после нескольких сомнительных постов на своей странице в социальной сети.

"С октября 2013 по июль 2015 г. со своего мобильного телефона на своей странице он размещал изображения и текстовые записи, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также унижение достоинства группы лиц по национальному признаку", — уточнили в прокуратуре Промышленного района Самары.

Молодого человека обвинили по ч.1 ст. 282 УК РФ "Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности и др. с использованием сети Интернет", которая предусматривает штраф до 500 тыс. руб., принудительные работы, либо от двух до пяти лет лишения свободы.

Молодой человек полностью признал вину, его дело рассматривали в особом порядке, и наказание ему назначили достаточно мягкое: два года лишения свободы условно с испытательным сроком еще на год.