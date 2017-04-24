"Самарские распределительные сети" присоединились к общегородскому субботнику

Филиал ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") — "Самарские распределительные сети" принял участие в общегородском субботнике. В этом году только от аппарата управления участие в мероприятии приняло более 100 человек на четырех энергообъектах города.
Работы проводились в Железнодорожном районе на подстанции 110 кВ Фарада, Кировском — в охранных зонах трех линий электропередачи 110 кВ, Самарском — на подстанции 110 кВ АТД и Октябрьском — на подстанции 110 кВ Ботаническая. Сотрудники "Самарских распределительных сетей" очистили всю прилегающую территорию от мусора и сухой листвы, вырубили сухостой вдоль заборов подстанций и под опорами линий электропередачи, покрасили бетонные конструкции, а также ограждения и заборы.
Многие участники субботника пришли на работу с детьми. "Я пришла на субботник с папой, чтобы помочь городу стать чистым и красивым после зимы. Мы собрали очень много мусора. Надеюсь, люди теперь не будут мусорить, и наш город всегда будет чистым, как после нашей уборки", — рассказывает Юля, дочь начальника УТП Максима Малофеева.
Завершить все запланированные работы энергетики успели до дождя и снега. Среди всех участников субботника были выбраны самые активные и старательные — им вручили подарки от администрации Самары и билеты на концерт на главной площади города.
Весенняя уборка территорий стала доброй традицией. Энергетики "Самарских распределительных сетей" уже пятый год активно участвуют в месячнике по благоустройству. Субботники проходят не только в аппарате управления, но и в производственных отделениях.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(