"Самарские распределительные сети" присоединились к общегородскому субботнику

Филиал ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") — "Самарские распределительные сети" принял участие в общегородском субботнике. В этом году только от аппарата управления участие в мероприятии приняло более 100 человек на четырех энергообъектах города.

Работы проводились в Железнодорожном районе на подстанции 110 кВ Фарада, Кировском — в охранных зонах трех линий электропередачи 110 кВ, Самарском — на подстанции 110 кВ АТД и Октябрьском — на подстанции 110 кВ Ботаническая. Сотрудники "Самарских распределительных сетей" очистили всю прилегающую территорию от мусора и сухой листвы, вырубили сухостой вдоль заборов подстанций и под опорами линий электропередачи, покрасили бетонные конструкции, а также ограждения и заборы.

Многие участники субботника пришли на работу с детьми. "Я пришла на субботник с папой, чтобы помочь городу стать чистым и красивым после зимы. Мы собрали очень много мусора. Надеюсь, люди теперь не будут мусорить, и наш город всегда будет чистым, как после нашей уборки", — рассказывает Юля, дочь начальника УТП Максима Малофеева.

Завершить все запланированные работы энергетики успели до дождя и снега. Среди всех участников субботника были выбраны самые активные и старательные — им вручили подарки от администрации Самары и билеты на концерт на главной площади города.

Весенняя уборка территорий стала доброй традицией. Энергетики "Самарских распределительных сетей" уже пятый год активно участвуют в месячнике по благоустройству. Субботники проходят не только в аппарате управления, но и в производственных отделениях.