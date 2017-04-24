Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

В пятницу, 21 апреля, Самару посетили лучшие бойцы мира. Олимпийский чемпион Александр Поветкин и чемпион мира Денис Лебедев открыли в ТЦ "Сила спорта" клуб единоборств "Витязь". Легендарные боксеры провели автограф-сессию и обсудили последние события на мировой спортивной арене: подробности допинг-скандала с участием Александра Поветкина, предстоящий бой Дениса Лебедева с австралийцем, а также поговорили о перспективах развития бокса в России.

"Представляем вам Александра Поветкина и Дениса Лебедева", — под эти слова организаторов мероприятия в небольшом зале перед журналистами появляются легендарные спортсмены в окружении сопровождающих. Красивый, высокий, светлоглазый Александр Поветкин, одним словом "Русский витязь", и его коллега — брутальный и сильный Денис Лебедев. Спортсмены улыбаются, но заметно, что вспышки фотокамер и такое повышенное внимание прессы заставляют их немного смущаться.

Журналисты, в первую очередь, интересуются допинг-скандалом с участием Александра Поветкина, и по выражению лица спортсмена становится понятно: ему явно не хочется отвечать на эти неудобные вопросы, но он достойно и корректно объясняет свою позицию. Напомним, что в декабре прошлого года он должен был провести бой за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном. В день поединка президент WBC Маурисио Сулейман сообщил о том, что у российского спортсмена положительные результаты допинг-пробы. Сейчас по делу идут судебные разбирательства.

"Замена кандидата произошла из-за того, что люди пришли посмотреть бой, и они это сделали. Для того чтобы вы понимали, что допинг-проба мельдония держится в организме год. Я иду перед боем "чистый", меня снимают после боя, опять берут пробу, а я опять "чистый". То же самое и с остарином. Перед боем я — "чистый", потом меня снимают, а потом я опять "чистый". 17 декабря должен был состояться бой, а 6 декабря у меня показало, что я провалил допинг-тест. Перед боем, тринадцатого и пятнадцатого числа, пробы были опять же "чистыми", шестого декабря пробы брали даже две компании и везде у меня "чистый" результат, но об этом никто не пишет и не рассказывает в СМИ", — удивляется спортсмен.

"Почему не пишут об этом в средствах массовой информации — неизвестно, — поддерживает друга и коллегу Денис Лебедев. — Интересна же сенсация: вот, у Поветкина нашли запрещенные вещества. Из этого раздувают то, чего не было вообще. Согласитесь, что так не бывает, когда только промежуточные пробы не соответствуют норме".

"На суде в Нью-Йорке можно сказать, что наши оппоненты была пойманы на лжи, их "в пух и прах" доводами разбили наши российские представители, которые "по полочкам" разложили и доказали что к чему. Однако это ничего не изменило и не доказало, потому что признать свою неправоту будет означать то, что они смирятся с тем, что у них гнилая система", — продолжает Александр Поветкин.

Пока спортсмен не раскрывает ближайших планов и не говорит о предстоящих поединках. Зато практически точно известно, что в июле этого года Денис Лебедев сразится с австралийцем. Боксер уже вовсю готовится к поединку.

"Я очень рад, что сегодня в Самаре открываю клуб единоборств "Витязь". Ведь именно в таких залах и вырастают настоящие спортсмены. Очень важно помогать развиваться мальчишкам и девчонкам, а я всегда, в свою очередь, помогу советом и обещаю приехать сюда еще не один раз", — продолжил легендарный боец.

Во время автограф-сессии брутального боксера растрогала юная десятилетняя Алина Люкова. Девочка приехала на встречу со спортсменом вместе со своей мамой и расплакалась от счастья, когда увидела Дениса Лебедева. Спортсмен тоже растерялся, но, собравшись через несколько секунд, стал подписывать памятную открытку и пообещал прислать девочке персональный подарок, а юная поклонница все это время трогательно держала его за плечи.

"Ты очень похожа на мою дочку Полину. Пусть мама напишет мне твой адрес, а я вышлю почтой сюрприз", — не удержался боец.

"Вы себе не представляете, как много для меня значит встреча с Денисом! Я мечтала о ней с самого детства, смотрю вместе с папой все его бои и очень хочу стать боксером, только мама не разрешает", — вытирая слезы, рассказала Алина Люкова.

"Она очень любит Лебедева, когда начинается поединок, зовет меня к телевизору, но я объясняю, что не особо люблю такой вид спорта. Здорово, что сегодня появилась возможность увидеть его лично", — продолжает Эльвира Люкова, мама девочки.

Несколько десятков человек выстроились в огромную очередь, чтобы получить автограф на память. По традиции, Денис Лебедев написал пожелание и для самарских десантников.

После встречи с поклонниками бойцы отправились на открытие клуба. Они перерезали красную ленточку и попробовали каравай. Правда, проводить мастер-класс спортсмены отказались.

"Согласитесь, что это глупо показывать удары и приемы в джинсах и обычной одежде, — объяснил Денис Лебедев. — Предлагаю пообщаться в неформальной обстановке, можете задавать любые вопросы".

У спортсмена интересовались как он проводит свое свободное время. Денис Лебедев еще раз сделал акцент на том, что он обычный человек, любит гулять со своими двумя собаками — алабаями, отдыхать на природе, ходить на охоту и рыбалку. По поводу спортивного будущего своих дочерей он выразился однозначно: "Моя старшая дочка занимается боксом, но я бы не хотел, чтобы она участвовала в спаррингах. Спорт для девочки, может, и должен быть на уровне хорошей физической подготовки и необходимой самообороны".

Бойцы пожелали удачи и развития спортсменам клуба "Витязь". На прощание Денис Лебедев напомнил своим будущим коллегам: "Помните, что один удар может искалечить всю жизнь. Всегда применяйте свои знания только на ринге, ни в коем случае не в плохих целях".

Александр Поветкин заметил, что спорт делает людей добрее, а главный и единственный секрет успеха: "Терпение и труд. Надо сжать зубы и идти к своей цели".