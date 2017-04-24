Защитник "Ладьи" Семен Переляев завоевал "бронзу" юниорского Чемпионата мира

Защитник "Ладьи" Семен Переляев в составе юниорской сборной России (U 18) стал бронзовым призером чемпионата мира в Словакии. Россияне в матче за 3 место победили шведов (3:0), и впервые за 6 лет вошли в тройку призеров этого турнира.

В семи матчах турнира в активе Переляева 1 голевая передача и 8 минут штрафа при показателе полезности "-1", сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.