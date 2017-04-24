Самара примет участие во всенародной акции "Вальс Победы"

На площади Куйбышева 9 мая пройдет всенародная акция "Вальс Победы", сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Каждый желающий может принять участие в акции. "Вальс Победы" — это не просто поздравление горожан с праздником. Это обращение в глубину каждого сердца, в котором хранится святая память о подвиге народа. Это возможность выразить свою сопричастность к истории Родины.

Акция проходит при поддержке министерства культуры Самарской области, молодежного правительства Самарской области, Самарского университета, бального движения "Империя" и тысяч заинтересованных соотечественников.

Уже сегодня работает площадка, где любой желающий может бесплатно научиться танцевать вальс. 30 апреля в 17:30 состоится следующий урок по вальсам (ул. Потапова, 64, здание филфака Самарского университета).

Подробности об участии можно узнать в группе и по телефону 8(964)984-10-40.