Самара примет участие во всенародной акции "Вальс Победы"

На площади Куйбышева 9 мая пройдет всенародная акция "Вальс Победы", сообщила пресс-служба областного министерства культуры.
Каждый желающий может принять участие в акции. "Вальс Победы" — это не просто поздравление горожан с праздником. Это обращение в глубину каждого сердца, в котором хранится святая память о подвиге народа. Это возможность выразить свою сопричастность к истории Родины.
Акция проходит при поддержке министерства культуры Самарской области, молодежного правительства Самарской области, Самарского университета, бального движения "Империя" и тысяч заинтересованных соотечественников.
Уже сегодня работает площадка, где любой желающий может бесплатно научиться танцевать вальс. 30 апреля в 17:30 состоится следующий урок по вальсам (ул. Потапова, 64, здание филфака Самарского университета).
Подробности об участии можно узнать в группе и по телефону 8(964)984-10-40.
Последние комментарии
Откровенная глупость. Бомбят Сирию а Минобороны памятник бандитам лоббирует. Или их считают освободителями как Советских солдат в Европе?
Надумали преступным белочехам памятник установить? И как на это разъединение людей посмотрит Единая Россия, народ?
Кровавый след по России памятниками мародерам отметить? Челябинска хватит( Да и на могилах в Самаре теперь собачек в ТЦ Гудок показывают. Печалька это.
Ну вот реальная организация и реальная подвижка.
Некое ООО СО "Федерал" и на 25% СТРАННОВАТО((