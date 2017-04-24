Мужчина, навравший про угон его КамАЗа, может понести уголовную ответственность

В Жигулевске возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, сообщившего о преступлении, которого не было. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчина сообщил в полицию, что с базы стройматериалов угнали принадлежащий ему автомобиль КамАЗ.
Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и потерпевшего. При этом они выяснили, что за неуплату алиментов судебные приставы арестовали грузовик мужчины и другое имущество и оставили ему на ответственное хранение. Понимая, что лишится машины, житель Жигулевска решил сдать машину в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратить. Но чтобы скрыть это, он написал заявление об угоне.
В итоге мужчина признался в содеянном.
По данным оперативников, подозреваемый не работает.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?