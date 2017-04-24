Мужчина, навравший про угон его КамАЗа, может понести уголовную ответственность

В Жигулевске возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, сообщившего о преступлении, которого не было. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина сообщил в полицию, что с базы стройматериалов угнали принадлежащий ему автомобиль КамАЗ.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и потерпевшего. При этом они выяснили, что за неуплату алиментов судебные приставы арестовали грузовик мужчины и другое имущество и оставили ему на ответственное хранение. Понимая, что лишится машины, житель Жигулевска решил сдать машину в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратить. Но чтобы скрыть это, он написал заявление об угоне.

В итоге мужчина признался в содеянном.

По данным оперативников, подозреваемый не работает.