Самарская "Грация" завоевала "серебро" турнира "Золотая шайба" среди девушек

21 апреля в Оренбурге завершился межрегиональный турнир по хоккею "Золотая шайба" среди команд девушек Приволжского федерального округа. Самарская "Грация" стала серебряным призером окружных соревнований.
Матчи проводились в рамках окружного общественно значимого проекта по поддержке массового детского и юношеского хоккея в регионах ПФО, который реализуется под патронатом полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. В настоящее время общий охват участников проекта в регионах округа превышает 27 тысяч, а количество команд-участниц возросло почти до 1600.
Самарскую область в составе сборной команды на окружном турнире представили хоккеистки из Кошкинского, Пестравского, Большечерниговского районов, а также города Отрадный. В групповом этапе межрегиональных состязаний девушки легко обыграли команду "Ангелы" из Кировской области, а в решающем матче группы "Грация" разгромила сборную Республики Башкортостан со счетом 10:0.
Оказавшись в финале турнира, самарская команда уступила победителям — хоккеисткам из татарстанского "Олимпа".
На торжественной церемонии закрытия соревнований команда Самарской области получила еще одну награду — хоккеистка Софья Борискина была признана лучшей нападающей турнира.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.