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Самарская "Грация" завоевала "серебро" турнира "Золотая шайба" среди девушек

ОРЕНБУРГ. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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21 апреля в Оренбурге завершился межрегиональный турнир по хоккею "Золотая шайба" среди команд девушек Приволжского федерального округа. Самарская "Грация" стала серебряным призером окружных соревнований.

Матчи проводились в рамках окружного общественно значимого проекта по поддержке массового детского и юношеского хоккея в регионах ПФО, который реализуется под патронатом полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. В настоящее время общий охват участников проекта в регионах округа превышает 27 тысяч, а количество команд-участниц возросло почти до 1600.

Самарскую область в составе сборной команды на окружном турнире представили хоккеистки из Кошкинского, Пестравского, Большечерниговского районов, а также города Отрадный. В групповом этапе межрегиональных состязаний девушки легко обыграли команду "Ангелы" из Кировской области, а в решающем матче группы "Грация" разгромила сборную Республики Башкортостан со счетом 10:0.
Оказавшись в финале турнира, самарская команда уступила победителям — хоккеисткам из татарстанского "Олимпа".

На торжественной церемонии закрытия соревнований команда Самарской области получила еще одну награду — хоккеистка Софья Борискина была признана лучшей нападающей турнира.

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