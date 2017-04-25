Самарцев приглашают на благотворительный забег по набережной

30 апреля на набережной Волги в Самаре пройдет благотворительный забег "Добрый бег" на 5 км в поддержку тяжелобольных детей.

Каждый спортсмен и просто приверженец здорового образа жизни может не только испытать свою выносливость, но и посвятить забег доброму делу. Возраст участников − от 18 лет и выше. Для регистрации на забег необходимо сделать пожертвование от 500 руб. на сайте rusfond.ru.

Поддержать акцию "Добрый бег" может не только непосредственный участник забега, но и любой желающий. Кроме того, если вы уже зарегистрированы на забег можно направить банковский перевод по реквизитам Русфонда с назначением пожертвования: "Добрый бег" в Самаре.

Все собранные средства будут направлены на помощь тяжелобольным детям с пороком сердца.