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Общество

Самарцев приглашают на благотворительный забег по набережной

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 апреля на набережной Волги в Самаре пройдет благотворительный забег "Добрый бег" на 5 км в поддержку тяжелобольных детей.

Каждый спортсмен и просто приверженец здорового образа жизни может не только испытать свою выносливость, но и посвятить забег доброму делу. Возраст участников − от 18 лет и выше. Для регистрации на забег необходимо сделать пожертвование от 500 руб. на сайте rusfond.ru.

Поддержать акцию "Добрый бег" может не только непосредственный участник забега, но и любой желающий. Кроме того, если вы уже зарегистрированы на забег можно направить банковский перевод по реквизитам Русфонда с назначением пожертвования: "Добрый бег" в Самаре.

Все собранные средства будут направлены на помощь тяжелобольным детям с пороком сердца.

Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

Психолог
Эколог
Инженер
Маркетолог
Риск-менеджер
Специалист по добыче труднодоступной нефти
Эксперт по альтернативной энергетике
IT-специалист
Медик
Урбанист
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Яна Сагатовская 28 марта 2017 15:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Карина Ткаченко 28 марта 2017 11:01 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

А ты прямо много знаешь Аленушка....

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