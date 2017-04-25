Самарцев приглашают на благотворительный забег по набережной

30 апреля на набережной Волги в Самаре пройдет благотворительный забег "Добрый бег" на 5 км в поддержку тяжелобольных детей.
Каждый спортсмен и просто приверженец здорового образа жизни может не только испытать свою выносливость, но и посвятить забег доброму делу. Возраст участников − от 18 лет и выше. Для регистрации на забег необходимо сделать пожертвование от 500 руб. на сайте rusfond.ru.
Поддержать акцию "Добрый бег" может не только непосредственный участник забега, но и любой желающий. Кроме того, если вы уже зарегистрированы на забег можно направить банковский перевод по реквизитам Русфонда с назначением пожертвования: "Добрый бег" в Самаре.
Все собранные средства будут направлены на помощь тяжелобольным детям с пороком сердца.
Последние комментарии
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....