22 апреля 2017 года в Отеле "Holiday Inn" состоялся первый фестиваль для беременных "Буду мамой", организованный экспертным центром ведения беременности клиники "Мать и дитя — ИДК". Фестиваль был приурочен к празднованию 25-летия компании ИДК.

В 10:00 двери Welcome-зоны фестиваля распахнулись, чтобы принять более 120 будущих мам и пап. Наши гостьи с удовольствием принимали участие в мастер-классах: изготавливали игрушки для будущего малыша, делали украшения для себя, учились пеленать будущего ребенка. Не обошла вниманием публика и нашу моментальную фотобудку. Для тех, кто пришел с детишками, была организована специальная детская зона с аквагримом и аниматорами во главе с любимым героем МиДошей.

Открыл фестиваль владелец сети клиник "Мать и Дитя", академик, врач акушер-гинеколог Марк Курцер. В течение часа будущие мамы не отпускали известного врача со сцены. Ведь возможность задать вопрос академику, который принимает роды у большинства российских знаменитостей, выпадает только на таком фестивале.

Особый интерес аудитории вызвал рассказ о будущем многопрофильном госпитале с роддомом "Мать и дитя — ИДК", о котором рассказал врач акушер-гинеколог, заведующий акушерским физиологическим отделением № 2 "Лапино" г. Москва и будущий главный врач строящегося многопрофильного госпиталя Сергей Арабаджян.

В создавшейся теплой атмосфере на сцену поднялась врач-педиатр, эксперт по роддомам, организатор "Марафона по роддомам" Татьяна Буцкая. Она рассказала, как прошел марафон в нашем городе.

Известный стилист-имиджмейкер Анастасия Камышева рассказала о новых тенденциях в мире моды для беременных и наглядно показала на моделях как выглядеть красиво при любом бюджете.

Генеральный партнер фестиваля — компания ООО "ЕВА-Дентал", которая является крупнейшим поставщиком профессиональных лечебно-профилактических средств по уходу за полостью рта, а также профессиональных систем отбеливания по Самарской области, посвятила будущих мам в особенности гигиены полости рта у беременных. Партнер фестиваля — сеть магазинов "Буду мамой" показал мастер-класс по ношению слинга.

"Подобные праздники станут регулярными в преддверии открытия госпиталя с роддомом в 2018 году", — говорит директор центра акушерства, гинекологии и перинатологии группы компаний "Мать и дитя" ЗАО "Медицинская компания ИДК" Елена Тонких.