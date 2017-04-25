Из Рождествена эвакуировали мужчину с инсультом в тяжелом состоянии

В понедельник, 24 апреля, в 15:26 спасатели на катере отправились в с. Рождествено, откуда на левый берег Волги нужно было срочно эвакуировать 72-летнего мужчину с инсультом для последующей госпитализации. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

За помощью к спасателям обратились врачи больницы с. Рождествено. Пострадавший был в тяжелом состоянии и не мог сам передвигаться. В 16:16 на Центральной спасательной станции пострадавшего передали врачам "скорой помощи".