В возбуждении уголовного дела в отношение пользователя соцсетей Андрея Арзаматова отказано

В возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти по статье 318 УК РФ в отношении известного пользователя соцсетей Андрея Арзаматова (MrRissso) отказано, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, что Андрей Арзаматов, известный в соцсетях негативными публикациями о сотрудниках ГИБДД, оказался в центре резонансного инцидента 30 января, когда был задержан с двумя знакомыми в Промышленном районе по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти, то есть в совершении преступления предусмотренного статьей 318 УК РФ.
По предварительной версии, Арзаматов с товарищами вступил в конфликт с сотрудником ГИБДД, который был известен ему. Сора переросла в драку. Инспектор получил телесные повреждения и экипажем "скорой" был доставлен в больницу, где его госпитализировали.
Собранный тогда по факту случившегося материал был передан для принятия решения в СУ СК РФ по Самарской области.
Ситуация вокруг задержания Андрея Арзаматова приобрела тогда широкую огласку и активно обсуждалась в соцсети.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области, в возбуждении уголовного дела в отношении Арзаматова отказано в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ, так как конфликтная ситуация произошла вне служебной деятельности сотрудника полиции.
Последние комментарии
вытаскивайте их оттуда быстрее, эта часть ливии без цивилизованных законов, живут по шариату..
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.