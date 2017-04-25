В возбуждении уголовного дела в отношение пользователя соцсетей Андрея Арзаматова отказано

В возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти по статье 318 УК РФ в отношении известного пользователя соцсетей Андрея Арзаматова (MrRissso) отказано, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что Андрей Арзаматов, известный в соцсетях негативными публикациями о сотрудниках ГИБДД, оказался в центре резонансного инцидента 30 января, когда был задержан с двумя знакомыми в Промышленном районе по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти, то есть в совершении преступления предусмотренного статьей 318 УК РФ.

По предварительной версии, Арзаматов с товарищами вступил в конфликт с сотрудником ГИБДД, который был известен ему. Сора переросла в драку. Инспектор получил телесные повреждения и экипажем "скорой" был доставлен в больницу, где его госпитализировали.

Собранный тогда по факту случившегося материал был передан для принятия решения в СУ СК РФ по Самарской области.

Ситуация вокруг задержания Андрея Арзаматова приобрела тогда широкую огласку и активно обсуждалась в соцсети.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области, в возбуждении уголовного дела в отношении Арзаматова отказано в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ, так как конфликтная ситуация произошла вне служебной деятельности сотрудника полиции.