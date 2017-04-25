Прицепной опрыскиватель John Deere cерии М700 гарантирует успех в защите растений

Более 75% всех средств защиты растений, разрешенных к использованию в России, применяются с помощью опрыскивания. При этом качество, экономичность и экологичность этой важнейшей операции во многом зависит от грамотно выбранного опрыскивателя. Если ваше хозяйство имеет посевную площадь менее 10 тыс. га и вам необходим базовый прицепной опрыскиватель, простой в использовании, надежный и обеспечивающий точное опрыскивание, рекомендуем обратить внимание на прицепные опрыскиватели John Deere серии М700.

Ключевые особенности и преимущества опрыскивателя John Deere:

Очень низкий центр тяжести и компактные размеры при транспортировке уменьшают высоту опрыскивателя и обеспечивают отличную стабильность как при транспортировке, так и при работе в поле даже на холмах. Двухрычажная подвеска с полиуретановыми амортизаторами обеспечивает повышенный комфорт как при работе в поле, так и при транспортировке, повышенную производительность, точность и срок службы опрыскивателя. Тягово-сцепное устройство с автоматическим подруливанием обеспечивает точность разворотов под крутым углом в конце гона и полностью исключает риск повреждения растений. Z -образный параллелограммный механизм подъема штанг увеличивает диапазон высоты штанги и оптимизирует распределение массы, догружая задний мост трактора и сокращая уплотнение. Складывающиеся вдвое или втрое штанги опрыскивателя с центральной маятниковой системой и встроенным механизмом демпфирования продольных колебаний характеризируются повышенной стабильностью, что обеспечивает более точное опрыскивание. Система циркуляции раствора с замкнутым контуром обеспечивает постоянный поток раствора к клапанам секций штанги, что гарантирует быстрое начало работы с постоянной концентрацией, экономит время, химикаты и не вредит окружающей среде. Комбинированный контроль нормы внесения с датчиком давления и расходомером обеспечивает максимальную универсальность и точность опрыскивания при любых рабочих условиях. В округлом полиэтиленовом с гладкой поверхностью баке для раствора отсутствуют "мертвые зоны", отсутствие болтовых креплений гарантирует высокую надежность. Инжекторы обеспечивают эффективное перемешивание раствора и тщательное удаление остатков, сохраняя более высокую производительность по сравнению с прочими конкурентами.

Лизинг от John Deere Financial

Лизинговая компания John Deere Financial является финансовым подразделением компании John Deere. John Deere Financial финансирует приобретение техники John Deere, предоставляя клиентам различные программы лизинга, в том числе, субсидируемые производителем. Субсидированная процентная ставка позволяет предложить клиентам привлекательные условия финансирования на весь модельный ряд техники John Deere на протяжении всего года.

Приобретая John Deere, вы не просто получаете отличную технику, вы выбираете лидера рынка. Наши дипломированные специалисты оказывают техническую поддержку круглый год, поставляют оригинальные запчасти John Deere, проводят обучение операторов, оптимизацию и постсезонные проверки. Все это составляющие части долговременной стратегии, нацеленной на успех наших клиентов.

ООО "Агротрейд Техником" — официальный дилер John Deere по поставкам сельхозтехники и запчастей. Сервисное обслуживание. Г. Кинель, ул. Промышленная, 11А, тел.: +7 910 139 21 10.

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