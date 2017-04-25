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Жителям Хворостяного района возместят ущерб от африканской чумы

ХВОРОСТЯНКА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителям Хворостяного района возместят ущерб от африканской чумы Жителям Хворостяного района возместят ущерб от африканской чумы
Фото: Дмитрий Бурлаков

В понедельник, 24 апреля, на сайте правительства Самарской области опубликовано постановление о выделении из резервного фонда более 2,5 млн руб. для предоставления единовременных выплат жителям Хворостянского района.

Выплаты получат граждане, у которых были изъяты животные при ликвидации очага африканской чумы в ряде сел района.

Контроль за выполнением постановления возложен на департамент ветеринарии Самарской области. Всего в списке получателей помощи числится 54 человека.

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