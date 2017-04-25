Новое решение МегаФона дает возможность передавать информацию с касс и терминалов оплат в Федеральную налоговую службу в режиме онлайн

Благодаря широкому покрытию сети МегаФона передать шифрованную информацию с касс будет возможно практически в любой точке страны.
Предложение от МегаФона включает:
- Услуги аккредитованного партнера-оператора фискальных данных OFD.ru по обработке и передаче электронных чеков в Федеральную налоговую службу.
- Платформу управления сим-картами. Удобный веб-интерфейс позволит клиенту настроить автоматическую дистанционную блокировку сим-карты, чтобы избежать ее несанкционированного использования в точке продаж, проверить работоспособность и в режиме реального времени следить за балансом.
- Специальный тариф для касс "Мобильный Интернет для контрольно-кассовой техники". В ежемесячную абонентскую плату включен неограниченный объем передачи электронных чеков, для того чтобы клиент смог сосредоточиться на ведении бизнеса и не задумывался о расходах на связь.
"В работе с телекоммуникационным оператором нашим корпоративным клиентам важно не просто получить услугу связи, а найти решение для своих актуальных бизнес-задач. Мы понимаем потребности бизнеса и создаем комплексные услуги, — комментирует Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона. — Компания любого масштаба сможет соответствовать законодательству легко и быстро. Для этого нужно зайти на наш сайт и отправить заявку на подключение".
Напомним, что в соответствии с изменениями законодательства с 1 июля 2017 года все организации, которые используют кассы, должны передавать данные о совершаемых операциях онлайн через аккредитованных операторов фискальных данных.
Последние комментарии
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)