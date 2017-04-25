Новое решение МегаФона дает возможность передавать информацию с касс и терминалов оплат в Федеральную налоговую службу в режиме онлайн

Благодаря широкому покрытию сети МегаФона передать шифрованную информацию с касс будет возможно практически в любой точке страны.

Предложение от МегаФона включает:

Услуги аккредитованного партнера-оператора фискальных данных OFD.ru по обработке и передаче электронных чеков в Федеральную налоговую службу.

по обработке и передаче электронных чеков в Федеральную налоговую службу. Платформу управления сим-картами. Удобный веб-интерфейс позволит клиенту настроить автоматическую дистанционную блокировку сим-карты, чтобы избежать ее несанкционированного использования в точке продаж, проверить работоспособность и в режиме реального времени следить за балансом.

Удобный веб-интерфейс позволит клиенту настроить автоматическую дистанционную блокировку сим-карты, чтобы избежать ее несанкционированного использования в точке продаж, проверить работоспособность и в режиме реального времени следить за балансом. Специальный тариф для касс "Мобильный Интернет для контрольно-кассовой техники". В ежемесячную абонентскую плату включен неограниченный объем передачи электронных чеков, для того чтобы клиент смог сосредоточиться на ведении бизнеса и не задумывался о расходах на связь.

"В работе с телекоммуникационным оператором нашим корпоративным клиентам важно не просто получить услугу связи, а найти решение для своих актуальных бизнес-задач. Мы понимаем потребности бизнеса и создаем комплексные услуги, — комментирует Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона. — Компания любого масштаба сможет соответствовать законодательству легко и быстро. Для этого нужно зайти на наш сайт и отправить заявку на подключение".

Напомним, что в соответствии с изменениями законодательства с 1 июля 2017 года все организации, которые используют кассы, должны передавать данные о совершаемых операциях онлайн через аккредитованных операторов фискальных данных.