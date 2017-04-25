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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Новое решение МегаФона дает возможность передавать информацию с касс и терминалов оплат в Федеральную налоговую службу в режиме онлайн

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря широкому покрытию сети МегаФона передать шифрованную информацию с касс будет возможно практически в любой точке страны.

Предложение от МегаФона включает:

  • Услуги аккредитованного партнера-оператора фискальных данных OFD.ru по обработке и передаче электронных чеков в Федеральную налоговую службу.
  • Платформу управления сим-картами. Удобный веб-интерфейс позволит клиенту настроить автоматическую дистанционную блокировку сим-карты, чтобы избежать ее несанкционированного использования в точке продаж, проверить работоспособность и в режиме реального времени следить за балансом.
  • Специальный тариф для касс "Мобильный Интернет для контрольно-кассовой техники". В ежемесячную абонентскую плату включен неограниченный объем передачи электронных чеков, для того чтобы клиент смог сосредоточиться на ведении бизнеса и не задумывался о расходах на связь.

"В работе с телекоммуникационным оператором нашим корпоративным клиентам важно не просто получить услугу связи, а найти решение для своих актуальных бизнес-задач. Мы понимаем потребности бизнеса и создаем комплексные услуги, — комментирует Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона. — Компания любого масштаба сможет соответствовать законодательству легко и быстро. Для этого нужно зайти на наш сайт и отправить заявку на подключение".

Напомним, что в соответствии с изменениями законодательства с 1 июля 2017 года все организации, которые используют кассы, должны передавать данные о совершаемых операциях онлайн через аккредитованных операторов фискальных данных.

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Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 15:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Александр Евдокимов 24 января 2017 13:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

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