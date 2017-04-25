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Пищевая промышленность АПК и пищепром

У жигулевской "Услады" конфисковано больше тонны вафель

ЖИГУЛЕВСК. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области наказал жигулевское ООО "Услада" штрафом и конфискацией спорной продукции, сообщается в решении.

Напомним, "Усладу" уличили в факте недобросовестной конкуренции. "К нам поступила жалоба со стороны кондитерской компании "Акконд" (Чувашия) на то, что самарское ООО "Услада" выпускает продукцию - вафли и конфеты - с названиями и этикетками, почти в точности повторяющими оригинальную продукцию "Акконда", - сообщал в январе руководитель УФАС по области Леонид Пак.

Конфликт интересов возник из-за вафель "Хуторок сказок" производства жигулевской компании. "Акконд" же выпускает вафли под торговым названием "Хуторок". Чувашский производитель пошел дальше и обратился в самарский суд, чтобы привлечь конкурента к ответственности по статье "Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака...".

В итоге "Усладу" обязали выплатить 100 тыс. руб. с конфискацией 500 картонных коробок вафель "Хуторок сказок" общим весом 1250 килограммов.

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Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

Макс Кошкин 08 июля 2015 12:04 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.

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