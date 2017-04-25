У жигулевской "Услады" конфисковано больше тонны вафель

Арбитражный суд Самарской области наказал жигулевское ООО "Услада" штрафом и конфискацией спорной продукции, сообщается в решении.

Напомним, "Усладу" уличили в факте недобросовестной конкуренции. "К нам поступила жалоба со стороны кондитерской компании "Акконд" (Чувашия) на то, что самарское ООО "Услада" выпускает продукцию - вафли и конфеты - с названиями и этикетками, почти в точности повторяющими оригинальную продукцию "Акконда", - сообщал в январе руководитель УФАС по области Леонид Пак.

Конфликт интересов возник из-за вафель "Хуторок сказок" производства жигулевской компании. "Акконд" же выпускает вафли под торговым названием "Хуторок". Чувашский производитель пошел дальше и обратился в самарский суд, чтобы привлечь конкурента к ответственности по статье "Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака...".

В итоге "Усладу" обязали выплатить 100 тыс. руб. с конфискацией 500 картонных коробок вафель "Хуторок сказок" общим весом 1250 килограммов.