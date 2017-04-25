Космоблогер Виталий Егоров: "Самаре нужно учиться зарабатывать на космосе"

В Самаре 22 апреля в популярном лектории "Курилка Гутенберга" с лекцией о частной космонавтике выступил известный популяризатор космоса, блогер, сотрудник компании "Даурия Аэроспейс" Виталий Егоров. Он рассказал об особенностях развития частной космонавтики в России и за рубежом, о ее перспективах и о том насколько сложно организовать космический бизнес.

— Вы в Самаре в первый раз?

— Я выступал с лекцией на форуме iВолга два года назад. Самару мы тогда проехали краем и город я так и не посмотрел.

— В этот раз удалось увидеть город? Какие впечатления? Чувствуется, что Самара — "космическая столица", как у нас любят говорить?

— Пока не особо успел. У меня сегодня очень плотный график — лекции на радио, в частной компании и здесь в "Курилке Гутенберга". Пока успел побывать в торговом центре "Космопорт". И, если честно, то большой разницы, например, с Пермью я не заметил.

Завтра надеюсь все посмотреть, но в середине дня уже улечу домой.

А самый космический город, который я видел это Байконур. Там я будто попал в детство, в СССР. Байконур — реальный заповедник Советского союза. Такая же у меня ассоциация и с российской космонавтикой, что-то из детства, из романтики.

— Блог-тур на самарские предприятия авиакосмического кластера не планируете себе организовать?

— Надеюсь, пригласят, несмотря на то, что я наговорил сегодня здесь и ранее. С радостью бы съездил!

— Вы поддерживаете контакт с нашим университетом, в прошлом аэрокосмическим? К вам в "Даурию" приходят студенты из него или это больше привилегия студентов московских вузов?

— Скорее, если такое общение и происходит, то на личном уровне. Я, например, знаю что самарцы приезжали на InSpaceForum в прошлом и в этом году.

А официально, "Даурия" подписывает соглашения только с МАИ и "Бауманкой". Правда, реальная работа с ребятами началась только тогда, когда они сами обратились с желанием проходить у нас практику.

— А в других частных космических компаниях распространено самарское образование?

- Большинство частных компаний московские — там главный поставщик кадров это МАИ и "Бауманка". Знаю что кто-то из ребят заканчивал другие инженерные вузы, а потом доучивался, занимаясь по профилю деятельности. Конкретно самарцев в таких фирмах лично не знаю никого.

— То есть частная космическая инициатива в Самаре не развита совершенно? Или есть какие-то проблески или возможности?

— Я не знаю, но, надеюсь, что ребята из команды, которая запускала SamSat, в конечном счете выпустятся из вуза и захотят что-то сделать самостоятельно.

То, что делается это молодой командой, на самом деле достаточно редкое событие. Я, например, видел инициаторов создания микроспутников в "Бауманке" и могу сказать что ваши ребята активнее!

В "Бауманке" у команды, которая делала "Кубсат" я не увидел огня в глазах, и смотреть на них было грустно. Про дату пуска они говорили вяло — 2017, хотя это было два года назад. Я им, конечно, не сказал, но подумал: "Кубсат", он же вот такой маленький! Два года делать! Вы серьезно что ли? Бауманка! Интеллектуально-инженерная элита! Это несерьезно".

А самарцы молодцы — и в конкурсах участвуют, и SamSat запустили.

— То есть самарские Илоны Маски пока только учатся в вузах?

— Я надеюсь на это.

— Тогда получается что "Космическая столица" — это звание больше советское, чем отражающее реалии сегодняшнего дня?

— Насчет столицы — в Подмосковье огромное количество космических предприятий и мне ближе эта часть России. Может быть, я действительно не осознаю промышленного и интеллектуального потенциала Самары. Был бы рад познакомиться, но у меня есть опасение, так как я много пишу про того же Илона Маска, что меня в Самаре недолюбливают, хотя сегодня вроде дохлыми кошками не закидали (смеется)!

— Ошибаетесь, вас все сегодня слушали большим интересом!

— Надеюсь! Надеюсь, что и мои слова принесут какой-то эффект, и из ребят, которые сейчас занимаются кубсатами в Самарском университете, вырастет что-нибудь толковое, не просто способное гайки крутить на заводе, но и инициировать собственные проекты.

— Можно сказать, что есть информационный вакуум вокруг самарских космический проектов?

— Это касается частных проектов. Я вот знаю, что самарский спутник Аист-2Д предоставляет неплохие по качеству снимки, но о том чтобы они начинали продаваться я не слышал. Это как раз показывает что в Самаре есть толковые "технари", способные создавать технику мирового уровня. Это видно — продукция есть, есть реальная работа. А вот зарабатывать на этих проектах Самаре нужно учиться.

Ко мне в комментариях в блоге обращался чиновник из правительства Самарской области. Я ему задал два вопроса и понял, что он может нарисовать красивую презентацию о том как все будет в Самаре летать, но даже близко не представляет как перейти к тому, чтобы зарабатывать на этом. Он рисует многоуровневую схему как полетят спутники и дроны, как они будут снимать Землю. Я спросил когда они начнут на этом зарабатывать, но услышал какие-то отговорки про мировой империализм и что места на рынке не будет. Я поинтересовался зачем это тогда вообще делать. Это подход и не бизнесовый, и антигосударственный, поскольку просаживаются на все это государственные деньги.

— Кстати, с самолетостроением в Самаре получилось, есть несколько частных контор, которые создают собственные самолеты. Видимо, нужно двигаться в этом направлении и в космической отрасли?

— Да! Нужно поставить банальную цель — зарабатывать деньги. А как это делать — государственными компаниями, частными компаниями — это уже варианты. В России привычнее работать у государства, но давайте хотя бы цель поставим — начать зарабатывать деньги на космосе, это не так сложно!

— То есть нужно переставать быть романтиками и становится прагматиками — бизнесменами?

— Нет! Почему?! Все частные космические бизнесмены, про которых я говорил — Илон Маск, Джефф Безес, Ричард Бренсон, они все романтики на всю голову, просто они понимают как это делается.

У нас же — "Я хочу запускать в космос, государство, дай мне денег на мою романтику!". Сейчас так не работают. "Ты романтик — заработай на свой романтизм!" — вот как надо работать! По крайней мере, такую цель нужно ставить.

Нужно летать на Луну, Марс. Нужно расширять сферу деятельности человечества, не ставить скромных целей. Нужно в голове перестроить понимание того, зачем все это делается, а осознание того как это делать придет. Нужно банально понимать, что на романтику нужны деньги.

Конечно, можно получить средства от государства, но нужно понимать как ты принесешь пользу и романтике, и государству. Это более достойная цель, но она, как бы это неромантично ни звучало, достигается через деньги, через заработок.