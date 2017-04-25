Космоблогер Виталий Егоров: "Самаре нужно учиться зарабатывать на космосе"

В Самаре 22 апреля в популярном лектории "Курилка Гутенберга" с лекцией о частной космонавтике выступил известный популяризатор космоса, блогер, сотрудник компании "Даурия Аэроспейс" Виталий Егоров. Он рассказал об особенностях развития частной космонавтики в России и за рубежом, о ее перспективах и о том насколько сложно организовать космический бизнес.
— Вы в Самаре в первый раз?
— Я выступал с лекцией на форуме iВолга два года назад. Самару мы тогда проехали краем и город я так и не посмотрел.
— В этот раз удалось увидеть город? Какие впечатления? Чувствуется, что Самара — "космическая столица", как у нас любят говорить?
— Пока не особо успел. У меня сегодня очень плотный график — лекции на радио, в частной компании и здесь в "Курилке Гутенберга". Пока успел побывать в торговом центре "Космопорт". И, если честно, то большой разницы, например, с Пермью я не заметил.
Завтра надеюсь все посмотреть, но в середине дня уже улечу домой.
А самый космический город, который я видел это Байконур. Там я будто попал в детство, в СССР. Байконур — реальный заповедник Советского союза. Такая же у меня ассоциация и с российской космонавтикой, что-то из детства, из романтики.
— Блог-тур на самарские предприятия авиакосмического кластера не планируете себе организовать?
— Надеюсь, пригласят, несмотря на то, что я наговорил сегодня здесь и ранее. С радостью бы съездил!
— Вы поддерживаете контакт с нашим университетом, в прошлом аэрокосмическим? К вам в "Даурию" приходят студенты из него или это больше привилегия студентов московских вузов?
— Скорее, если такое общение и происходит, то на личном уровне. Я, например, знаю что самарцы приезжали на InSpaceForum в прошлом и в этом году.
А официально, "Даурия" подписывает соглашения только с МАИ и "Бауманкой". Правда, реальная работа с ребятами началась только тогда, когда они сами обратились с желанием проходить у нас практику.
— А в других частных космических компаниях распространено самарское образование?
- Большинство частных компаний московские — там главный поставщик кадров это МАИ и "Бауманка". Знаю что кто-то из ребят заканчивал другие инженерные вузы, а потом доучивался, занимаясь по профилю деятельности. Конкретно самарцев в таких фирмах лично не знаю никого.
— То есть частная космическая инициатива в Самаре не развита совершенно? Или есть какие-то проблески или возможности?
— Я не знаю, но, надеюсь, что ребята из команды, которая запускала SamSat, в конечном счете выпустятся из вуза и захотят что-то сделать самостоятельно.
То, что делается это молодой командой, на самом деле достаточно редкое событие. Я, например, видел инициаторов создания микроспутников в "Бауманке" и могу сказать что ваши ребята активнее!
В "Бауманке" у команды, которая делала "Кубсат" я не увидел огня в глазах, и смотреть на них было грустно. Про дату пуска они говорили вяло — 2017, хотя это было два года назад. Я им, конечно, не сказал, но подумал: "Кубсат", он же вот такой маленький! Два года делать! Вы серьезно что ли? Бауманка! Интеллектуально-инженерная элита! Это несерьезно".
А самарцы молодцы — и в конкурсах участвуют, и SamSat запустили.
— То есть самарские Илоны Маски пока только учатся в вузах?
— Я надеюсь на это.
— Тогда получается что "Космическая столица" — это звание больше советское, чем отражающее реалии сегодняшнего дня?
— Насчет столицы — в Подмосковье огромное количество космических предприятий и мне ближе эта часть России. Может быть, я действительно не осознаю промышленного и интеллектуального потенциала Самары. Был бы рад познакомиться, но у меня есть опасение, так как я много пишу про того же Илона Маска, что меня в Самаре недолюбливают, хотя сегодня вроде дохлыми кошками не закидали (смеется)!
— Ошибаетесь, вас все сегодня слушали большим интересом!
— Надеюсь! Надеюсь, что и мои слова принесут какой-то эффект, и из ребят, которые сейчас занимаются кубсатами в Самарском университете, вырастет что-нибудь толковое, не просто способное гайки крутить на заводе, но и инициировать собственные проекты.
— Можно сказать, что есть информационный вакуум вокруг самарских космический проектов?
— Это касается частных проектов. Я вот знаю, что самарский спутник Аист-2Д предоставляет неплохие по качеству снимки, но о том чтобы они начинали продаваться я не слышал. Это как раз показывает что в Самаре есть толковые "технари", способные создавать технику мирового уровня. Это видно — продукция есть, есть реальная работа. А вот зарабатывать на этих проектах Самаре нужно учиться.
Ко мне в комментариях в блоге обращался чиновник из правительства Самарской области. Я ему задал два вопроса и понял, что он может нарисовать красивую презентацию о том как все будет в Самаре летать, но даже близко не представляет как перейти к тому, чтобы зарабатывать на этом. Он рисует многоуровневую схему как полетят спутники и дроны, как они будут снимать Землю. Я спросил когда они начнут на этом зарабатывать, но услышал какие-то отговорки про мировой империализм и что места на рынке не будет. Я поинтересовался зачем это тогда вообще делать. Это подход и не бизнесовый, и антигосударственный, поскольку просаживаются на все это государственные деньги.
— Кстати, с самолетостроением в Самаре получилось, есть несколько частных контор, которые создают собственные самолеты. Видимо, нужно двигаться в этом направлении и в космической отрасли?
— Да! Нужно поставить банальную цель — зарабатывать деньги. А как это делать — государственными компаниями, частными компаниями — это уже варианты. В России привычнее работать у государства, но давайте хотя бы цель поставим — начать зарабатывать деньги на космосе, это не так сложно!
— То есть нужно переставать быть романтиками и становится прагматиками — бизнесменами?
— Нет! Почему?! Все частные космические бизнесмены, про которых я говорил — Илон Маск, Джефф Безес, Ричард Бренсон, они все романтики на всю голову, просто они понимают как это делается.
У нас же — "Я хочу запускать в космос, государство, дай мне денег на мою романтику!". Сейчас так не работают. "Ты романтик — заработай на свой романтизм!" — вот как надо работать! По крайней мере, такую цель нужно ставить.
Нужно летать на Луну, Марс. Нужно расширять сферу деятельности человечества, не ставить скромных целей. Нужно в голове перестроить понимание того, зачем все это делается, а осознание того как это делать придет. Нужно банально понимать, что на романтику нужны деньги.
Конечно, можно получить средства от государства, но нужно понимать как ты принесешь пользу и романтике, и государству. Это более достойная цель, но она, как бы это неромантично ни звучало, достигается через деньги, через заработок.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!