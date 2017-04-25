В центре Самары в связи с подготовкой и празднованием 1 Мая ограничат движение

В понедельник, 1 мая, в Самаре состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню весны и труда. Центральным событием станет массовое шествие трудящихся по улице Молодогвардейской от Ленинградской до Полевой через площадь им. В. В. Куйбышева.

В связи с подготовкой и проведением праздничного мероприятия в центре Самары ограничат движение и стоянку автотранспорта. С 16:00 30 апреля до 22:00 1 мая: по ул. Молодогвардейской от Ленинградской до Красноармейской;

по ул. Высоцкого от Галактионовской до Молодогвардейской;

по ул. Некрасовской от Галактионовской до Чапаевской;

по ул. Льва Толстого от Галактионовской до Чапаевской. с 16:00 30 апреля до 16:00 1 мая: по ул. Красноармейской от Галактионовской до Фрунзе;

по ул. Вилоновской от Галактионовской до Фрунзе;

по ул. Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской;

по ул. Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе;

по ул. Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской. С 8:00 до 14:00 1 мая по ул. Молодогвардейской от Вилоновской до Полевой.