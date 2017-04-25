В центре Самары в связи с подготовкой и празднованием 1 Мая ограничат движение

В понедельник, 1 мая, в Самаре состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню весны и труда. Центральным событием станет массовое шествие трудящихся по улице Молодогвардейской от Ленинградской до Полевой через площадь им. В. В. Куйбышева.
В связи с подготовкой и проведением праздничного мероприятия в центре Самары ограничат движение и стоянку автотранспорта.
С 16:00 30 апреля до 22:00 1 мая:
- по ул. Молодогвардейской от Ленинградской до Красноармейской;
- по ул. Высоцкого от Галактионовской до Молодогвардейской;
- по ул. Некрасовской от Галактионовской до Чапаевской;
- по ул. Льва Толстого от Галактионовской до Чапаевской.
с 16:00 30 апреля до 16:00 1 мая:
- по ул. Красноармейской от Галактионовской до Фрунзе;
- по ул. Вилоновской от Галактионовской до Фрунзе;
- по ул. Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской;
- по ул. Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе;
- по ул. Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской.
С 8:00 до 14:00 1 мая по ул. Молодогвардейской от Вилоновской до Полевой.
Последние комментарии
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....