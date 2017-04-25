В 2016 году в Самарскую область по госпрограмме переехали 4,8 тыс. соотечественников

На заседании областного правительства врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина рассказала о результатах реализации в 2016 году госпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом".

В 2016 году в Минтруда из ГУ МВД России по Самарской области поступило на рассмотрение 2858 заявлений от соотечественников, которые захотели переехать в наш регион. По итогам их рассмотрения в госпрограмму включили 2410 человек и 3705 членов их семей — всего 6115 соотечественников. Переехали в наш регион и были поставлены на учет в 2016 году 4829 человек.

В рамках госпрограммы участникам оказывают всестороннюю, в том числе и финансовую помощь, чтобы помочь им адаптироваться. Так, 540 соотечественников получили финансовую помощь на обустройство, 225 человек — компенсацию затрат на жилищное обустройство, 488 соотечественникам оказали 2 тыс медицинских услуг, 103 — проконсультировали по вопросам трудоустройства.

Также соотечественникам и членам их семей помогали в трудоустройстве и обучении в вузах и ссузах.

На реализацию программных мероприятий потратили 11 199,469 тыс рублей из областного бюджета.