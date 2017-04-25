Столкновение двух автобусов на ул. Агибалова в Самаре серьезно осложнило движение транспорта

Утром 25 апреля на ул. Агибалова, чуть ниже перекрестка с ул. Вилоновской, в Самаре столкнулись туристический автобус и небольшой, предположительно, ПАЗ, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец последствий случившегося.
Автобусы притерлись друг к другу бортами и встали на середине проезжей части ул. Агибалова, что серьезно осложнило движение.
По данным дорожной службы, автобус ПАЗ не является маршрутным.
Каких-либо сведений о пострадавших нет.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.