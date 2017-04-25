Столкновение двух автобусов на ул. Агибалова в Самаре серьезно осложнило движение транспорта

Утром 25 апреля на ул. Агибалова, чуть ниже перекрестка с ул. Вилоновской, в Самаре столкнулись туристический автобус и небольшой, предположительно, ПАЗ, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец последствий случившегося.

Фото: предоставлено очевидцем