У с. Николаевка спасатели вызволяли женщину и ребенка из легковушки, попавшей в ДТП

Во вторник, 25 апреля, у с. Николаевка Волжского района на южной обводной дороге произошло ДТП с участием грузовика и легковушки, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.
Столкнулись МАЗ и Daewoo Nexia. Обе машины съехали в кювет.
Помощь спасателей требовалась женщине и ребенку, которых зажало на заднем сиденье аварийного автомобиля. В 7:31 на место происшествия направили спасателей.
С помощью гидравлических кусачек они демонтировали заднюю дверь. На носилках девочку доставили к машине "скорой". В 8:30 спасательные работы были завершены.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.