У с. Николаевка спасатели вызволяли женщину и ребенка из легковушки, попавшей в ДТП

Во вторник, 25 апреля, у с. Николаевка Волжского района на южной обводной дороге произошло ДТП с участием грузовика и легковушки, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.

Столкнулись МАЗ и Daewoo Nexia. Обе машины съехали в кювет. Помощь спасателей требовалась женщине и ребенку, которых зажало на заднем сиденье аварийного автомобиля. В 7:31 на место происшествия направили спасателей. С помощью гидравлических кусачек они демонтировали заднюю дверь. На носилках девочку доставили к машине "скорой". В 8:30 спасательные работы были завершены.