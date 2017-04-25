За первый квартал 2017 года в областной бюджет поступило 30,7 млрд рублей

На заседании областного правительства 24 апреля утвердили отчет об исполнении регионального бюджета за первый квартал 2017 года.

Заместитель министра управления финансами Самарской области Елена Зябкина рассказала, что по итогам первого квартала этого года доходная часть региональной казны выполнена на 20,9% от годовых плановых показателей. Всего за этот период в бюджет поступило 30,7 млрд рублей. Данная сумма на 6,6 млрд или на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них налоговые и неналоговые поступления составили 28,4 млрд руб. (+20,7%). Елена Зябкина сообщила, что такой прирост обеспечен за счет налогов на прибыль организаций, на доходы физических лиц, транспортного налога и акцизов.

В частности, за отчетный период выросли поступления по налогу на прибыль организаций (+54,2%), налогу на доходы физических лиц (+3,2%), акцизов по подакцизным товарам (+1,5% за счет увеличения производства алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9%), по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (+8,1%), по транспортному налогу (+35,1%).

Поступления неналоговых доходов за первый квартал 2017 года составили 482,9 млн руб. или 18,1% от годовых плановых расчетов. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года они увеличились на 38,45 млн руб. или на 8,7%.

11% от плановых значений или 2,3 млрд руб. составили безвозмездные поступления в региональную казну с учетом возврата остатка целевых средств прошлых лет.

В законе об областном бюджете на 2017 год объем расходов установлен в 150,4 млрд рублей. Из них за первый квартал потрачены 23,3 млрд или 15,5% от плана. А кассовые расходы составили 21,96 млрд рублей. Как отметила Елена Зябкина, данный показатель на 0,8% меньше уровня первого квартала прошлого года.

"В этом году формирование показателей кассового плана исполнения областного бюджета, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования осуществлялось на основе предложений главных распорядителей средств областного бюджета", — рассказала заместитель министра. На 1 апреля исполнение бюджета по региональным средствам составило 80,6%, а доведенные до главных распорядителей лимиты средств — 82,6%.

Кроме того, Елена Зябкина сообщила о самых низких показателях освоения средств среди ведомств. Так, всего 0,9% от годового плана, 4,8% от кассового плана и 61,1% от доведенных лимитов выполнило управление государственной охраны объектов культурного наследия.

"Я хотел бы еще раз обратить внимание на исполнение расходной части областного бюджета в части утвержденных средств главным распорядителям бюджетных средств, в том числе в части федеральных средств. На текущий момент оно составляет чуть меньше 2 млрд рублей, а это 9,7% всего от годовых назначений", — подчеркнул и. о. вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Сергей Кандеев.

Помимо этого, Елена Зябкина рассказала, что в этом году был привлечен кредит из федеральной казны 2,7 млрд рублей. Эти средства пошли на досрочное погашение банковских займов, а также на плановое погашение части кредита, предоставленного Самарской области Международной финансовой корпорацией, и части субзайма Министерства финансов России.

По информации замминистра, в результате кассового исполнения бюджета профицит составил 7,4 млрд рублей.