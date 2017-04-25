В Отрадном подросток на машине деда сбил женщину

В Отрадном задержали подростка, на чужой машине сбившего человека и скрывшегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Утром 24 апреля на парковке на ул. Сабирзянова в Отрадном 16-летний местный житель за рулем Nissan Almera двигался со стороны ул. Первомайской в направлении ул. Советской и сбил 54-летнюю женщину, которая шла навстречу по левой стороне парковки. Сразу после этого водитель скрылся, не оказав пострадавшей первую помощь.

В результате аварии женщина получила травмы, с которыми обратилась в больницу. После осмотра пострадавшую госпитализировали.

Опросив потерпевшую и очевидцев, сотрудники Госавтоинспекции установили госномер машины и личность владельца. Оказалось, что иномарка принадлежит 75-летнему пенсионеру, а в момент аварии за рулем был его внук.

Теперь в отношении подростка составлены административные протоколы.