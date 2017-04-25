В Отрадном подросток на машине деда сбил женщину

В Отрадном задержали подростка, на чужой машине сбившего человека и скрывшегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Утром 24 апреля на парковке на ул. Сабирзянова в Отрадном 16-летний местный житель за рулем Nissan Almera двигался со стороны ул. Первомайской в направлении ул. Советской и сбил 54-летнюю женщину, которая шла навстречу по левой стороне парковки. Сразу после этого водитель скрылся, не оказав пострадавшей первую помощь.
В результате аварии женщина получила травмы, с которыми обратилась в больницу. После осмотра пострадавшую госпитализировали.
Опросив потерпевшую и очевидцев, сотрудники Госавтоинспекции установили госномер машины и личность владельца. Оказалось, что иномарка принадлежит 75-летнему пенсионеру, а в момент аварии за рулем был его внук.
Теперь в отношении подростка составлены административные протоколы.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.