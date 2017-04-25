Самарцу, сообщившему в полицию о бомбе на пл. Куйбышева, грозит уголовная ответственность

Вечером 23 апреля в полицию сообщили о том, что у памятника на площади им. Куйбышева в Самаре находится пакет со взрывным устройством, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
На место происшествия направили полицию, сотрудников Росгвардии, кинологов со служебно-разыскной собакой и следственно-оперативную группу. При обследовании площади и прилегающей территории взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружилось.
Позже правоохранители определили номер, с которого звонили. О пакете с якобы находившейся в нем бомбой полицейским сообщил 20-летний местный житель. Во время беседы выяснилось, что вечером в своей квартире безработный молодой мужчина в одиночку выпивал, а затем позвонил в полицию.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?