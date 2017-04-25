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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин провел встречу с руководством ХК "Лада"

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 апреля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с министром спорта Дмитрием Шляхтиным, генеральным директором тольяттинского хоккейного клуба "Лада" Владимиром Вдовиным, спортивным директором ХК "Лада" Вадимом Макаровым, членом правления Федерации хоккея России Владимиром Асеевым.

Николай Меркушкин провел встречу с руководством ХК "Лада" Николай Меркушкин провел встречу с руководством ХК "Лада"
Фото: Светлана Осьмачкина

Стороны подвели итоги прошедшего сезона, обсудили задачи, стоящие перед клубом, а также перспективы развития юношеского хоккея. Одним из главных вопросов стал неудачный результат команды по итогам прошедшего сезона (непопадание в плей-офф, 27 место из 29 команд).

В ходе совещания глава региона потребовал от руководства клуба представить конкретный план дальнейшей работы с прозрачным механизмом достижения поставленных целей. Главный приоритет клуба — достойное прохождение нового сезона.

Напомним, задачу по возвращению клуба в Континентальную хоккейную лигу губернатор поставил перед руководством ХК "Лада" в 2014 году. Для работы клуба созданы необходимые условия — современный дворец спорта "Лада Арена", соответствующий  требованиям КХЛ, начал работу в августе 2013 г. при поддержке главы региона.

Восстановлена материально-спортивная база детско-юношеской спортивной школы "Лады", которая в свое время подготовила десятки игроков самого высокого уровня. Тольяттинский клуб вернулся в Континентальную хоккейную лигу в сезоне 2014–2015 гг.

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