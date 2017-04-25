Николай Меркушкин провел встречу с руководством ХК "Лада"

Во вторник, 25 апреля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с министром спорта Дмитрием Шляхтиным, генеральным директором тольяттинского хоккейного клуба "Лада" Владимиром Вдовиным, спортивным директором ХК "Лада" Вадимом Макаровым, членом правления Федерации хоккея России Владимиром Асеевым.

Стороны подвели итоги прошедшего сезона, обсудили задачи, стоящие перед клубом, а также перспективы развития юношеского хоккея. Одним из главных вопросов стал неудачный результат команды по итогам прошедшего сезона (непопадание в плей-офф, 27 место из 29 команд).

В ходе совещания глава региона потребовал от руководства клуба представить конкретный план дальнейшей работы с прозрачным механизмом достижения поставленных целей. Главный приоритет клуба — достойное прохождение нового сезона.

Напомним, задачу по возвращению клуба в Континентальную хоккейную лигу губернатор поставил перед руководством ХК "Лада" в 2014 году. Для работы клуба созданы необходимые условия — современный дворец спорта "Лада Арена", соответствующий требованиям КХЛ, начал работу в августе 2013 г. при поддержке главы региона.

Восстановлена материально-спортивная база детско-юношеской спортивной школы "Лады", которая в свое время подготовила десятки игроков самого высокого уровня. Тольяттинский клуб вернулся в Континентальную хоккейную лигу в сезоне 2014–2015 гг.