Самарец получил три года колонии за сбыт наркотиков

Суд Кировского района Самары вынес обвинительный приговор Николаю Попову, которого обвиняли в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, в январе 2017 г. ранее судимый Попов возле дома на ул. Юбилейной продал местному жителю 0,03 г N-метилэфедрона. После этого его задержали полицейские.

Суд принял во внимание хроническое заболевание мужчины и назначил ему наказание ниже низшего предела санкции статьи — три года лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.