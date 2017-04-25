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Суды Происшествия

Самарец получил три года колонии за сбыт наркотиков

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Кировского района Самары вынес обвинительный приговор Николаю Попову, которого обвиняли в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, в январе 2017 г. ранее судимый Попов возле дома на ул. Юбилейной продал местному жителю 0,03 г N-метилэфедрона. После этого его задержали полицейские.

Суд принял во внимание хроническое заболевание мужчины и назначил ему наказание ниже низшего предела санкции статьи — три года лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.

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Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????

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