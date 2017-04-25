Во вторник, 25 апреля, губернатор Николай Меркушкин провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области. В мероприятии участвовали представители правоохранительных, надзорных ведомств, министерств и муниципалитетов региона.

Николай Меркушкин: "Все ответственные за порядок и безопасность структуры в майские праздники должны сработать четко и слаженно"

В ходе заседания был рассмотрен ряд важных вопросов, от решения которых зависят состояние правопорядка на территории области, безопасность и социальное самочувствие граждан.

"В повестке дня у нас есть вопросы планового характера, которые мы традиционно рассматриваем накануне крупных общественно-политических мероприятий. Кроме того, есть определенные вопросы, связанные с трагическими событиями в Санкт-Петербурге, эта тема требует постоянного внимания", - обозначил задачи Николай Меркушкин.

Губернатор подчеркнул, что сегодня необходимо укреплять обстановку безопасности в обществе. "Этим должны профессионально заниматься правоохранительные органы, спецслужбы. Это все уровни власти - от губернской и до поселенческой. Все должны очень ответственно и осмысленно подходить к тому, что приходится и придется в перспективе делать в плане защиты людей от террористических угроз", - отметил глава региона.

Первый вопрос касался мер по обеспечению безопасности общественных мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда и Дню Победы.

Николай Меркушкин отметил, что ситуация в сфере противодействия терроризму остается напряженной, и это требует от органов власти, спецслужб и правоохранительных структур более тесного взаимодействия в целях предотвращения террористических угроз. Цель принимаемых мер - выявление и пресечение фактов подготовки терактов, прежде всего, в местах массового пребывания людей.

Начальник управления по организации общественного порядка ГУ МВД по Самарской области Александр Плотников доложил, что в мероприятиях к Дню Весны и Труда в регионе планируется участие около 50 тыс. граждан. В праздновании Дня Победы, в том числе в военном параде и акции "Бессмертный полк", будет участвовать порядка 175 тыс. человек.

Для обеспечения безопасности 1 мая планируется задействовать 1200 сотрудников органов внутренних дел, 9 мая - более 3500. Кроме того, по словам Плотникова, содействие полиции в обеспечении порядка будут оказывать сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий, студенты военных кафедр, члены добровольных народных дружин.

"Главное - избежать формального подхода к подготовке праздников, продумать организацию своей работы до мелочей и сделать все, чтобы обеспечить безопасность жителей области", - подчеркнул Николай Меркушкин.

Пристальное внимание в ходе заседания областной антитеррористической комиссии было уделено защищенности объектов оздоровления и детского отдыха.

Как пояснила министр социально-демографической и семейной политики облправительства Марина Антимонова, в 2017 г. в Самарской области будут работать 53 стационарных учреждения отдыха и оздоровления детей, более 700 лагерей дневного пребывания.

За время летних каникул смогут отдохнуть более полумиллиона детей. "В настоящее время проводится подготовка детских учреждений к летнему сезону, в мае начнет работу специальная комиссия по приемке детских оздоровительных центров. На особом контроле у нас - учреждения, где в прошлом году были выявлены нарушения, связанные с проблемами обеспечения безопасности детей", - сообщила Антимонова.

Она пояснила, что чаще всего выявленные в детских оздоровительных центрах нарушения, связанные с антитеррористической составляющей, не требуют вложения серьезных денежных средств для их устранения. Прежде всего они касаются организации инструктажа сотрудников лагеря, организации возможной эвакуации детей.

"Эти проблемы очень легко устранить. Требуются только дисциплина руководителя и качественная подготовка персонала", - заметила Марина Антимонова.

В ходе заседания комиссии Николай Меркушкин поручил профильному министру более тщательно подойти к подготовке объектов детского отдыха и рассмотреть вопрос о расширении сети детских оздоровительных центров и лагерей в ближайшие четыре-пять лет в связи с позитивной демографической динамикой.

Еще один вопрос касался эффективности мер по обеспечению защищенности от террористической угрозы объектов транспорта и транспортной инфраструктуры.

Так, особого внимания требуют меры антитеррористической безопасности в рамках проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Глава региона поручил министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области, главам городских округов и муниципальных районов взять реализацию этих задач под личный контроль и в установленный срок разработать планы проведения учений и тренировок субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков.

В завершение совещания Николай Меркушкин отметил, что сейчас необходимо более активно вести разъяснительную работу с молодежью по противодействию экстремизму и терроризму.

Также глава региона особо подчеркнул, что все ответственные за обеспечение порядка и безопасности структуры во время майских праздников должны сработать четко и слаженно, занимать в вопросах безопасности самую активную позицию.