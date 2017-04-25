Юрий Шевцов: Суд лишь констатировал незаконность проведения митинга

Депутаты губернской думы комментируют несанкционированный митинг, прошедший в Самаре в минувшее воскресенье, 23 апреля.
Напомним, шествие прошло от музея "Самара Космическая" до площади Героев 21-й армии. Организатором мероприятия стал областной парламентарий Михаил Матвеев, задержанный сразу после окончания акции.
"Организаторы митинга должны были действовать по закону и добиться разрешения на проведение мероприятия у городской мэрии, — считает председатель думского комитета по законодательству, законности и правопорядку Юрий Шевцов. — Понятно, что разрешения на эту акцию Матвееву никто не давал. Суд лишь констатировал незаконность проходившего мероприятия и обозначил лиц, его проводивших, как виновных", — пояснил депутат.
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власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.
Никто никому не мешает купить в суботу или в будние дни. и выпить в воскресение
Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?
Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.