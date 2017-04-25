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Законотворчество Власть и политика

Юрий Шевцов: Суд лишь констатировал незаконность проведения митинга

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты губернской думы комментируют несанкционированный митинг, прошедший в Самаре в минувшее воскресенье, 23 апреля.

Юрий Шевцов: Суд лишь констатировал незаконность проведения митинга Юрий Шевцов: Суд лишь констатировал незаконность проведения митинга
Фото: Юлия Рубцова

Напомним, шествие прошло от музея "Самара Космическая" до площади Героев 21-й армии. Организатором мероприятия стал областной парламентарий Михаил Матвеев, задержанный сразу после окончания акции.

"Организаторы митинга должны были действовать по закону и добиться разрешения на проведение мероприятия у городской мэрии, — считает председатель думского комитета по законодательству, законности и правопорядку Юрий Шевцов. — Понятно, что разрешения на эту акцию Матвееву никто не давал. Суд лишь констатировал незаконность проходившего мероприятия и обозначил лиц, его проводивших, как виновных", — пояснил депутат.

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