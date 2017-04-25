На Южном мосту идет демонтаж ограждений и покрытия

На понедельник, 24 апреля, демонтаж существующих покрытий и ограждений Южного моста и путепровода "Аврора" завершен на 8%. Об этом на оперативном совещании у главы города сообщил первый заместитель мэра Владимир Василенко.
"По путепроводу Аврора было демонтировано 432 п. м. перильных ограждений, 120 п. м. тротуарных блоков и столько же тротуарных плит, 24 п. м. консолевого участка пролетных балок. По Южному мосту было демонтировано 384 п. м. ограждений, 10 п. м. тротуарной плитки, столько же тротуарных блоков, а также часть мостового покрытия", — пояснил Василенко.
Напомним, ремонт Южного моста и путепровода "Аврора" стартовал 12 апреля. "В настоящий момент грузоподъемность моста ограничена до 3,5 т, так что проезд грузовых автомобилей и пассажирских автобусов запрещен. Для легковых автомобилей открыто по одной полосе в обоих направлениях", — пояснили в департаменте транспорта.
В связи с ремонтом схема транспортного сообщения была перестроена. Из Куйбышевского района подвоз пассажиров идет существующими маршрутами. Людей высаживают около завода "Мягкая Кровля", после чего они проходят 800 м пешком до улицы Промышленности, далее едут на автобусах, проходящих через перекресток ул. Авроры — ул. Промышленности.
Сегодня власти рассматривают вариант, при котором людей будут собирать автобусами прямо под мостом и везти до ул. Авроры и Заводского шоссе. Для его реализации глава города Олег Фурсов поручил провести ремонт обозначенного участка дороги.
Изменены маршруты дачных перевозок. Теперь место их отправления перенесено на Хлебную площадь с организацией движения по ул. Главной. "Хлебная площадь — это наиболее оптимальный пункт отправления. Туда есть возможность подъезда из всех районов города", — пояснил представитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. Он уточнил, что от граждан поступали просьбы организовать проезд через Кировский мост, но возможности пустить по нему транспорт пока нет.
Для облегчения движения в Куйбышевском районе было запущено 7 дополнительных поездов в направлении "Самара-Новокуйбышевск". Также после окончания паводка, в мае, планируется организовать речную переправу от причала в поселке Сухая Самарка до речного вокзала. "Для введения переправы потребуется изменить схему организации дорожного движения на ул Максима Горького и ул. Крупской", — пояснил Тапилин.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(