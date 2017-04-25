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ЖКХ и благоустройство Общество

На Южном мосту идет демонтаж ограждений и покрытия

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На понедельник, 24 апреля, демонтаж существующих покрытий и ограждений Южного моста и путепровода "Аврора" завершен на 8%. Об этом на оперативном совещании у главы города сообщил первый заместитель мэра Владимир Василенко.

"По путепроводу Аврора было демонтировано 432 п. м. перильных ограждений, 120 п. м. тротуарных блоков и столько же тротуарных плит, 24 п. м. консолевого участка пролетных балок. По Южному мосту было демонтировано 384 п. м. ограждений, 10 п. м. тротуарной плитки, столько же тротуарных блоков, а также часть мостового покрытия", — пояснил Василенко.

Напомним, ремонт Южного моста и путепровода "Аврора" стартовал 12 апреля. "В настоящий момент грузоподъемность моста ограничена до 3,5 т, так что проезд грузовых автомобилей и пассажирских автобусов запрещен. Для легковых автомобилей открыто по одной полосе в обоих направлениях", — пояснили в департаменте транспорта.

В связи с ремонтом схема транспортного сообщения была перестроена. Из Куйбышевского района подвоз пассажиров идет существующими маршрутами. Людей высаживают около завода "Мягкая Кровля", после чего они проходят 800 м пешком до улицы Промышленности, далее едут на автобусах, проходящих через перекресток ул. Авроры — ул. Промышленности.

Сегодня власти рассматривают вариант, при котором людей будут собирать автобусами прямо под мостом и везти до ул. Авроры и Заводского шоссе. Для его реализации глава города Олег Фурсов поручил провести ремонт обозначенного участка дороги.

Изменены маршруты дачных перевозок. Теперь место их отправления перенесено на Хлебную площадь с организацией движения по ул. Главной. "Хлебная площадь — это наиболее оптимальный пункт отправления. Туда есть возможность подъезда из всех районов города", — пояснил представитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. Он уточнил, что от граждан поступали просьбы организовать проезд через Кировский мост, но возможности пустить по нему транспорт пока нет.

Для облегчения движения в Куйбышевском районе было запущено 7 дополнительных поездов в направлении "Самара-Новокуйбышевск". Также после окончания паводка, в мае, планируется организовать речную переправу от причала в поселке Сухая Самарка до речного вокзала. "Для введения переправы потребуется изменить схему организации дорожного движения на ул Максима Горького и ул. Крупской", — пояснил Тапилин.

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