В Тольятти врачи "скорой" спасали годовалого ребенка, получившего удар электротоком от выключателя лампы

Во вторник, 25 апреля, примерно в 8:40 в одной из квартир по ул. Автостроителей в Тольятти понадобилась экстренная помощь годовалому мальчику, который, по предварительным данным, получил удар электротоком от выключателя лампы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

В результате случившегося ребенок получил ожог рук и электротравму и для него была вызвана "скорая". А прибывшие врачи городской службы "03" оказали малышу помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.