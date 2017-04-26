Самарчанку судят за продажу квартир в ЖК "Куйбышев"

В центре очередного мошенничества с жильем оказался ЖК "Куйбышев" на ул. Демократической в Самаре. Самарская бизнесвумен Оксана Шик обещала людям квартиры, а генподрядчик и застройщик об этом якобы ничего не знали.
В Октябрьском районном суде рассматривают уголовное дело в отношении Оксаны Шик. Женщина была директором ООО "Трансстройматериалы", но оказалась обвиненной в аферах с недвижимостью.
"Ее обвиняют в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере, — рассказала помощник прокурора Октябрьского района Снежанна Карташова. — Речь идет о продаже квартир в строящемся объекте, разрешение на строительство которого получено лишь недавно. С гражданами заключались не договора долевого участия, а договоры займа".
Оксана Шик продавала квартиры в строящемся ЖК "Куйбышев" на ул. Демократической в Самаре. Застройщиком объекта значится ООО "Конструкторское бюро "Проект: Куйбышев", принадлежащее совладельцу СК "Град" Эдуарду Шматкову. Жилые дома эконом-класса в 4-6 этажей высотой обещают возвести к IV кварталу 2018 года.
Какое отношение к этому объекту имела Оксана Шик, следствие выяснить не смогло, и решило, что никакого. Предполагается, что женщина шла ва-банк: брала у людей деньги и присваивала их. Обещала квартиры, но застройщик об этом ничего не знал, а потому жилье никто из трех потерпевших не получит. Каждый из них отдал Оксане Шик от 1,3 до 1,58 млн рублей.
Интересно, что изначально уголовное дело возбуждалось по факту мошенничества в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору. Потерпевших было около десятка, а сообщниками Шик значились отец и сын Кузьмины, руководившие ООО СК "Стройкачество".
ООО СК "Стройкачество" выступало до 2014 г. субподрядчиком у ООО "Волгастрой", которое, в свою очередь, было генподрядчиком у ООО "Конструкторское бюро "Проект: Куйбышев".
Но в прокуратуре города обвинительное заключение в отношении трех человек не утвердили и дело "распополамили". Оксана Шик пошла под суд в одиночестве, ее дело рассматривают в Октябрьском районном суде. Судьбу семейства Кузьминых решают в Кировском районном суде.
Что касается позиции Шик, то вину свою она не признает. В суде ее пока не допрашивали, дело Кузьминых также движется медленно.
Потерпевшие писали жалобы во все инстанции, выражая свое недовольство тем, что "развалилось" первоначальное обвинение. Ведь выстраивалась интересная схема: Шик получала деньги, передавала их Кузьминым, с последними заключались договоры инвестирования.
Однако доказать осведомленность ООО "Конструкторское бюро "Проект: Куйбышев" о заключении каких-либо договоров с физическими лицами не удалось, и представители компании в судах по обоим делам допрашиваются в качестве свидетелей.
Потерпевшие между тем написали в администрацию президента РФ, где поручили разобраться в особенностях строительства и продажи жилья в ЖК "Куйбышев" Генпрокуратуре и МВД РФ.
Последние комментарии
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?