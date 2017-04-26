Самарчанку судят за продажу квартир в ЖК "Куйбышев"

В центре очередного мошенничества с жильем оказался ЖК "Куйбышев" на ул. Демократической в Самаре. Самарская бизнесвумен Оксана Шик обещала людям квартиры, а генподрядчик и застройщик об этом якобы ничего не знали.

В Октябрьском районном суде рассматривают уголовное дело в отношении Оксаны Шик. Женщина была директором ООО "Трансстройматериалы", но оказалась обвиненной в аферах с недвижимостью.

"Ее обвиняют в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере, — рассказала помощник прокурора Октябрьского района Снежанна Карташова. — Речь идет о продаже квартир в строящемся объекте, разрешение на строительство которого получено лишь недавно. С гражданами заключались не договора долевого участия, а договоры займа".

Оксана Шик продавала квартиры в строящемся ЖК "Куйбышев" на ул. Демократической в Самаре. Застройщиком объекта значится ООО "Конструкторское бюро "Проект: Куйбышев", принадлежащее совладельцу СК "Град" Эдуарду Шматкову. Жилые дома эконом-класса в 4-6 этажей высотой обещают возвести к IV кварталу 2018 года.

Какое отношение к этому объекту имела Оксана Шик, следствие выяснить не смогло, и решило, что никакого. Предполагается, что женщина шла ва-банк: брала у людей деньги и присваивала их. Обещала квартиры, но застройщик об этом ничего не знал, а потому жилье никто из трех потерпевших не получит. Каждый из них отдал Оксане Шик от 1,3 до 1,58 млн рублей.

Интересно, что изначально уголовное дело возбуждалось по факту мошенничества в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору. Потерпевших было около десятка, а сообщниками Шик значились отец и сын Кузьмины, руководившие ООО СК "Стройкачество".

ООО СК "Стройкачество" выступало до 2014 г. субподрядчиком у ООО "Волгастрой", которое, в свою очередь, было генподрядчиком у ООО "Конструкторское бюро "Проект: Куйбышев".

Но в прокуратуре города обвинительное заключение в отношении трех человек не утвердили и дело "распополамили". Оксана Шик пошла под суд в одиночестве, ее дело рассматривают в Октябрьском районном суде. Судьбу семейства Кузьминых решают в Кировском районном суде.

Что касается позиции Шик, то вину свою она не признает. В суде ее пока не допрашивали, дело Кузьминых также движется медленно.

Потерпевшие писали жалобы во все инстанции, выражая свое недовольство тем, что "развалилось" первоначальное обвинение. Ведь выстраивалась интересная схема: Шик получала деньги, передавала их Кузьминым, с последними заключались договоры инвестирования.

Однако доказать осведомленность ООО "Конструкторское бюро "Проект: Куйбышев" о заключении каких-либо договоров с физическими лицами не удалось, и представители компании в судах по обоим делам допрашиваются в качестве свидетелей.

Потерпевшие между тем написали в администрацию президента РФ, где поручили разобраться в особенностях строительства и продажи жилья в ЖК "Куйбышев" Генпрокуратуре и МВД РФ.