Самарский филиал АО "Россельхозбанк" эмитировал свыше 44 тысяч платежных карт

За весь период своей деятельности Самарский филиал Россельхозбанка выпустил более 44 тысяч платежных карт. Только в первом квартале 2017 года количество карт, эмитированных филиалом, составило 6 тысяч штук — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В настоящее время более 460 предприятий и организаций Самарской области перечисляют заработную плату своим сотрудникам на счета платежных карт АО "Россельхозбанк", при этом 44 зарплатных проекта были открыты в текущем году. Данной категории клиентов Россельхозбанк предоставляет специальные условия кредитования и сниженные ставки на самые популярные банковские продукты, а также возможность получения дополнительного дохода на остаток средств на счете.
Более 16 тысяч жителей области являются обладателями дебетовых карт "Пенсионная карта" и "Амурский тигр". В этом году у жителей региона набирают популярность "Карта Хозяина" и "Путевая карта" — с начала года выпущено более 450 штук этих кредитных карт.
"Банк стремится повышать качество и доступность услуг для держателей платежных карт, обеспечивать наших клиентов удобным сервисом", — отметил заместитель директора Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Алексей Ларгин.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.