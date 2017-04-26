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Самарский филиал АО "Россельхозбанк" эмитировал свыше 44 тысяч платежных карт

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За весь период своей деятельности Самарский филиал Россельхозбанка выпустил более 44 тысяч платежных карт. Только в первом квартале 2017 года количество карт, эмитированных филиалом, составило 6 тысяч штук — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время более 460 предприятий и организаций Самарской области перечисляют заработную плату своим сотрудникам на счета платежных карт АО "Россельхозбанк", при этом 44 зарплатных проекта были открыты в текущем году. Данной категории клиентов Россельхозбанк предоставляет специальные условия кредитования и сниженные ставки на самые популярные банковские продукты, а также возможность получения дополнительного дохода на остаток средств на счете.

Более 16 тысяч жителей области являются обладателями дебетовых карт "Пенсионная карта" и "Амурский тигр". В этом году у жителей региона набирают популярность "Карта Хозяина" и "Путевая карта" — с начала года выпущено более 450 штук этих кредитных карт.

"Банк стремится повышать качество и доступность услуг для держателей платежных карт, обеспечивать наших клиентов удобным сервисом", — отметил заместитель директора Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Алексей Ларгин.

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