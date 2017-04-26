Самарца могут привлечь к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию юрлица

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя по статье "Незаконное использование документов для образования юридического лица", сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, 20 мая 2015 г. подозреваемый, не собираясь управлять юридическим лицом, предоставил в ИФНС по Красноглинскому району заявление о регистрации юридического лица ООО "ТОНГИС", а также другие документы, необходимые для этой процедуры.

После внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, формальный директор организацией не руководил.

Расследование уголовного дела продолжается.