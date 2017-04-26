Самарца могут привлечь к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию юрлица

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя по статье "Незаконное использование документов для образования юридического лица", сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
По версии следствия, 20 мая 2015 г. подозреваемый, не собираясь управлять юридическим лицом, предоставил в ИФНС по Красноглинскому району заявление о регистрации юридического лица ООО "ТОНГИС", а также другие документы, необходимые для этой процедуры.
После внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, формальный директор организацией не руководил.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...