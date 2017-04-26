В с. Большая Глушица лжесоцработницы украли у пенсионерки 175 тыс. рублей

Правоохранители в с. Большая Глушица разыскивают двух женщин, которые, представившись работницами социальной службы, похитили у пенсионерки 175 тыс. руб., сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По данным областного полицейского главка, 14 апреля к 78-летней пенсионерке, проживающей в доме на ул. Московской, пришли две незнакомые женщины, которым на вид было около 50 лет. Они сообщили, что принесли деньги на продукты, но попросили дать сдачу с крупной купюры. Пенсионерка достала при гостьях пакет с накоплениями, отсчитала и дала им сдачу. А когда "соцработницы" ушли, женщина обнаружила, что все ее сбережения пропали.
Пенсионерка предположила, что незнакомки похитили деньги, когда она отвлеклась. В связи с этим она отправилась в местный отдел полиции и написала заявление, уточнив, что из ее дома пропали 175 тыс. рублей.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области, заявление у потерпевшей было принято и 17 апреля по факту кражи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ.
"Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемых", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...