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Преступления Происшествия

В с. Большая Глушица лжесоцработницы украли у пенсионерки 175 тыс. рублей

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правоохранители в с. Большая Глушица разыскивают двух женщин, которые, представившись работницами социальной службы, похитили у пенсионерки 175 тыс. руб., сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным областного полицейского главка, 14 апреля к 78-летней пенсионерке, проживающей в доме на ул. Московской, пришли две незнакомые женщины, которым на вид было около 50 лет. Они сообщили, что принесли деньги на продукты, но попросили дать сдачу с крупной купюры. Пенсионерка достала при гостьях пакет с накоплениями, отсчитала и дала им сдачу. А когда "соцработницы" ушли, женщина обнаружила, что все ее сбережения пропали.

Пенсионерка предположила, что незнакомки похитили деньги, когда она отвлеклась. В связи с этим она отправилась в местный отдел полиции и написала заявление, уточнив, что из ее дома пропали 175 тыс. рублей.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области, заявление у потерпевшей было принято и 17 апреля по факту кражи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ.

"Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемых", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

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