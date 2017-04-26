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ЖКХ и благоустройство Общество

Сотрудники КНПЗ приняли участие в общегородском субботнике

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В день общегородского субботника, 22 апреля, сотрудники АО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод" навели порядок на прилегающей к предприятию территории. Участие в уборке города — давняя традиция КНПЗ.

Фото: Фото предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

В течение всего апреля на КНПЗ проводится месячник по благоустройству. 22 апреля работники предприятия приняли участие и в общегородском субботнике. Несмотря на пасмурную погоду, вооружившись граблями и мешками для мусора, на работу вышли более 50 сотрудников КНПЗ. Для уборки был выбран участок на пересечении улиц Грозненской и Фасадной, где ежедневно проходят сотни работников предприятия. По сравнению с чисто убранной территорией предприятия эта площадка выглядела заброшенной: прошлогодняя листва, обломанные ветки, скопившийся за зиму мусор. В помощь сотрудникам завод выделил спецтехнику. В итоге за несколько часов были обрезаны деревья, собрано и вывезено более 40 кубометров мусора.

Субботник — дело добровольное, премий и наград не подразумевающий. Для каждого главным стала идея — сделать мир вокруг себя чище, помочь городу. Многие заводчане пришли на субботник со своими детьми. "Мы здесь живём и работаем. А значит, наводить порядок здесь — наша обязанность. И приучать к этому своих детей. Всем же приятно видеть вокруг красоту", — сказала начальник сектора контроля контрактования и соблюдения процедур Наталия Никонова.

По словам начальника отдела социальных программ и корпоративной культуры Дениса Ульянова, работники предприятия всегда охотно откликаются на призыв навести чистоту в городе. "Всем известен постулат, что человек, который где-то убрался, уже не кинет потом на улице мусор. И это главная идея нашего субботника", — отметил он.

Ежегодный выход на всероссийский экологический субботник "Зеленая весна" стал уже доброй традицией для работников АО "КНПЗ", считает начальник отдела охраны окружающей среды Анна Булушева. "Если каждый житель Самары в этот день выйдет на улицу или во двор, переборет свою лень и со своими сослуживцами и соседями уберет хотя бы несколько метров, город станет чище, — полагает она. — На это можно потратить и свой выходной день. Я считаю, что для каждого человека это не сложно, а для города — очень нужно и важно".

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