Сотрудники КНПЗ приняли участие в общегородском субботнике

В день общегородского субботника, 22 апреля, сотрудники АО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод" навели порядок на прилегающей к предприятию территории. Участие в уборке города — давняя традиция КНПЗ.
В течение всего апреля на КНПЗ проводится месячник по благоустройству. 22 апреля работники предприятия приняли участие и в общегородском субботнике. Несмотря на пасмурную погоду, вооружившись граблями и мешками для мусора, на работу вышли более 50 сотрудников КНПЗ. Для уборки был выбран участок на пересечении улиц Грозненской и Фасадной, где ежедневно проходят сотни работников предприятия. По сравнению с чисто убранной территорией предприятия эта площадка выглядела заброшенной: прошлогодняя листва, обломанные ветки, скопившийся за зиму мусор. В помощь сотрудникам завод выделил спецтехнику. В итоге за несколько часов были обрезаны деревья, собрано и вывезено более 40 кубометров мусора.
Субботник — дело добровольное, премий и наград не подразумевающий. Для каждого главным стала идея — сделать мир вокруг себя чище, помочь городу. Многие заводчане пришли на субботник со своими детьми. "Мы здесь живём и работаем. А значит, наводить порядок здесь — наша обязанность. И приучать к этому своих детей. Всем же приятно видеть вокруг красоту", — сказала начальник сектора контроля контрактования и соблюдения процедур Наталия Никонова.
По словам начальника отдела социальных программ и корпоративной культуры Дениса Ульянова, работники предприятия всегда охотно откликаются на призыв навести чистоту в городе. "Всем известен постулат, что человек, который где-то убрался, уже не кинет потом на улице мусор. И это главная идея нашего субботника", — отметил он.
Ежегодный выход на всероссийский экологический субботник "Зеленая весна" стал уже доброй традицией для работников АО "КНПЗ", считает начальник отдела охраны окружающей среды Анна Булушева. "Если каждый житель Самары в этот день выйдет на улицу или во двор, переборет свою лень и со своими сослуживцами и соседями уберет хотя бы несколько метров, город станет чище, — полагает она. — На это можно потратить и свой выходной день. Я считаю, что для каждого человека это не сложно, а для города — очень нужно и важно".
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(