Самарское региональное отделение ДОСААФ России возглавил Сергей Ермохин

И.о. председателя самарского регионального отделения ДОСААФ России назначен полковник запаса Сергей Ермохин, сообщается на сайте организации.

Напомним, в конце июня прошлого года Василий Плавченко на том момент возглавлявший самарское отделение ДОСААФ, подал заявление об увольнении из-за проблем со здоровьем.