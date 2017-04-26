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В День Победы 9 мая в Самаре пройдет парад и выступит "Хор Турецкого"

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В День Победы 9 мая в Самаре пройдет парад и выступит "Хор Турецкого" В День Победы 9 мая в Самаре пройдет парад и выступит "Хор Турецкого"
Фото: Юлия Рубцова

Каждый сможет принять участие в церемониях возложении цветов к Вечному огню, которые состоятся на площади Славы 5 мая в 11:00 и 14:00. Главная церемония возложения состоится 8 мая в 11:00. Перед началом мероприятия будут раздавать георгиевские ленточки.

Около Вечного огня, начиная с 5 мая, без перерыва на экране будут демонстрироваться фамилии жителей Куйбышевской области, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

8 мая в 18:00 на площади имени В. В. Куйбышева начнется концертная программа "Мы Великой Победы песни будем петь вместе!" с участием арт-группы "Хор Турецкого", который прилетит в Самару сразу после концерта, посвященного Великой Победе над фашизмом в Берлине. На следующей день эта программа будет показываться в Москве.

9 мая в 10:00 на площади имени В. В. Куйбышева пройдет военный парад.

Пропуск на него, как и в прошлые годы, из-за соображений безопасности, будет осуществляться по пригласительным, которые распространяются через советы ветеранов районов Самары, школы для победителей конкурса "Письмо Победы", профсоюзные комитеты ведущих предприятий и организаций города, общественные организации ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов, организации инвалидов, молодежные организации и военно-патриотические клубы, национально-культурные центры, общественные советы микрорайонов. Через социальные службы пригласят воспитанников детских домов и многодетные семьи.

Каждый может стать участником парада, взяв в руки фотографию ветерана войны, родственника, погибшего при исполнении служебного долга, и вместе с ней встать в строй Бессмертного полка. Помощь в изготовлении фотографий могут оказать в администрациях районов Самары.

Сбор участников шествия до 10:15 на улице Молодогвардейской в границах Некрасовской и Ленинградской. Многотысячная колонна Бессмертного полка пройдет по площади имени В. В. Куйбышева.

После прохождения по площади 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и Бессмертный полк пройдут по улице Молодогвардейской до Полевой.

Жители и гости города могут прийти на улицу Молодогвардейскую в границах Вилоновской и Полевой, чтобы увидеть прохождение парадных расчетов, военной техники и Бессмертного полка.

В небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты. Сразу после парада на площади начнет свою работу выставка военной техники, будут работать полевые кухни.

Прямая трансляция военного парада с площади имени В. В. Куйбышева будет осуществляться на экран, установленный на площади Славы.

Также 9 мая в Тольятти в парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова в 13:00 состоится торжественное мероприятие с организацией показательных выступлений пилотажной группы "Русь".
Завершением всех праздничных мероприятий станет концерт российских и областных мастеров искусств "Мы едины в Победном строю", который пройдет на площади имени Куйбышева в 18:00. Завершится концерт большим фейерверком.

Доступ на площадь свободный и будет ограничиваться сотрудниками полиции после ее фактического наполнения. Для удобства зрителей на площади сохранятся трибуны, акустика и видеоэкраны.

Полная программа основных событий к 9 мая размещена на сайте правительства Самарской области.

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