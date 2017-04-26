В Самарской области к концу недели потеплеет до 21°C

До конца рабочей недели погода в регионе будет формироваться гребнем черноморского антициклона, который переместится на Среднюю Волгу вслед циклону, уходящему на Северный Урал. Воздушная масса начнет постепенно прогреваться, и в пятницу среднесуточная температура воздуха достигнет значений своей многолетней нормы, сообщают в Приволжском УГМС.

В четверг, 27 апреля, ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью похолодает от 0 до +5°C, днем потеплеет от 13 до 18°C. Ветер юго-западный 8-13 м/с. В пятницу, 28 апреля, переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит 5 ... 10°C, днем 16 ... 21°C. Ветер юго-западный 7-12 м/с. В субботу, 29 апреля, ожидаются аналогичные погодные условия.