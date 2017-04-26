В Самарской области к концу недели потеплеет до 21°C

До конца рабочей недели погода в регионе будет формироваться гребнем черноморского антициклона, который переместится на Среднюю Волгу вслед циклону, уходящему на Северный Урал. Воздушная масса начнет постепенно прогреваться, и в пятницу среднесуточная температура воздуха достигнет значений своей многолетней нормы, сообщают в Приволжском УГМС.
В четверг, 27 апреля, ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью похолодает от 0 до +5°C, днем потеплеет от 13 до 18°C. Ветер юго-западный 8-13 м/с.
В пятницу, 28 апреля, переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит 5 ... 10°C, днем 16 ... 21°C. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
В субботу, 29 апреля, ожидаются аналогичные погодные условия.
Последние комментарии
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"